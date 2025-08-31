La città va a Venezia. I ragazzi del Leoncino d’oro e il classico della Cineteca

Come stiamo raccontando, c’è tanta Bologna al Lido in questi giorni di Mostra del Cinema. Ci sono per esempio due giovani giurati bolognesi, Guglielmo Leone Borghi del liceo Minghetti, e Maria Sole Ciaffardoni del Laura Bassi, che hanno da poco superato la maturità e, ora, si trovano in laguna per assegnare a una delle opere in concorso il Leoncino d’oro (premio Agiscuola cui partecipano 20 studenti da tutta Italia). Hanno da poco visto La Grazia di Paolo Sorrentino. Per Borghi – che tra qualche giorno inizierà a studiare Fisica all’università –, il film segna "un ritorno alle origini nella carriera del regista. Ha abbandonato magnificenza barocca e lasciato spazio al tono dissacrante e divertente della storia". Ciaffardoni, invece, che un giorno spera di lavorare nel mondo della settima arte – forse proprio come regista –, apprezza "l’ambivalenza tra sacro e profano e le riflessioni individuali ed esistenziali che emergono", in questo come in altri film di Sorrentino.

E da Bologna non manca mai la nostra Cineteca che oggi presenta a Venezia Classici il film del 1964, Il magnifico cornuto di Antonio Pietrangeli e interpretato da Ugo Tognazzi e Claudia Cardinale. La pellicola ottenne il visto di censura con divieto ai minori di 14 anni, ma esiste una seconda domanda di revisione in censura, per una riedizione nel 1971 (quando Pietrangeli era già scomparso), agli albori della commedia sexy italiana. "E chissà che questo titolo – spiega la Cineteca – così ‘buzzanchiano’, non abbia alimentato speranze di un rilancio al botteghino". In questa versione al film vennero apportate "modifiche di montaggio con eliminazione di varie scene". La lunghezza risulta ridotta rispetto a quella del 1964. Di questa riedizione del 1971 non si trovano notizie, ma nell’Archivio della Cineteca è stata trovata una copia positiva che presenta i tagli di montaggio, l’aggiunta di brevissime inquadrature un pò scollacciate (non del film originale!) e alcune sequenze a colori relative ai momenti onirici nei quali il protagonista immagina i tradimenti della moglie. Un montaggio esemplificativo di queste sequenze colorate sarà presentato al termine della proiezione del restauro della copia originale del film del 1964. Da un classico all’altro, sempre con Bologna come fil rouge. Venti film, realizzati da Francois Truffaut fra il 1957 e il 1983, torneranno a disposizione in versione restaurata, grazie all’acquisizione da parte di I Wonder Classics, il ramo della bolognese I Wonder Pictures che si occupa della riproposizione dei classici. Fra i titoli della Francois Truffaut Collection ci sono I 400 colpi, Jules e Jim, La calda amante, Baci rubati, La mia droga si chiama Julie, Il ragazzo selvaggio, Adele H. - Una storia d’amore, Gli anni in tasca, L’uomo che amava le donne, L’ultimo metrò.

a. a.