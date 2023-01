La cittadella giudiziaria sbloccata Lisei esulta: "Merito del governo"

di Luca Orsi

La rinascita dell’area ex Staveco "è stata frenata per anni da giunte di centrosinistra che hanno saputo solo tergiversare e perdere tempo".

Marco Lisei – senatore di Fratelli d’Italia, consigliere comunale dal 2011 al 2020 – saluta ora "con molta soddisfazione" il concorso di progettazione per la realizzazione del ‘Parco della Giustizia’ nell’ex area militare di viale Panzacchi, pubblicato giorni fa dall’Agenzia del Demanio.

"Credo – commenta – che si sia messo a segno un passo avanti importante per sbloccare un comparto che era in stallo da troppo tempo e sul quale ritengo ci siano stati diversi errori strategici".

Lisei rivendica di avere indicato l’ex Staveco come sede idonea di una Cittadella della Giustizia più di dieci anni fa. "Se fossimo stati ascoltati in passato ora non saremmo così indietro – avverte –, ma siamo soddisfatti che alla fine forse Bologna avrà quello che merita".

Il senatore ricorda "le resistenze che la precedente giunta comunale di centrosinistra ha frapposto alla realizzazione della cittadella giudiziaria" all’ex Staveco. Nel 2011 l’allora sindaco Virginio Merola aveva ipotizzato di spostare tutto il comparto giustizia all’ex caserma Stamoto, in zona Fossolo. "Un’idea assurda, poi accantonata, che ha fatto soltanto perdere tempo alla città".

Già allora, ricorda Lisei, "chiesi all’amministrazione comunale se avesse preso in considerazione la fattibilità della realizzazione in quell’area di una Cittadella giudiziaria, alla luce anche dello spreco di risorse per la collocazione a Palazzo Pizzardi".

Ora il Governo "ha dato un’accelerazione a un progetto che, forse, i precedenti esecutivi avevano lasciato in un cassetto". afferma Lisei. Convinto che la cittadella "potrà dare non solo risposta alle richieste di spazi del settore, ma anche riqualificare un’area strategica, che è stata anche teatro di brutti episodi di cronaca".

Lo sblocco di una situazione rimasta per anni in sospeso "dimostra che Bologna non è trascurata o discriminata dal Governo, anzi semmai proprio il contrario – afferma il senatore –. Nonostante l’inadeguatezza del sindaco il Governo si occupa di Bologna. E cedo che in futuro ci saranno altre novità positive".