La cittadinanza ad Albanese. Spunta una petizione contro: "Lepore fa campagna elettorale"

La cittadinanza onoraria a Francesca Albanese, relatrice Onu sui Territori palestinesi occupati, continua a far discutere. E a Bologna spunta anche una petizione online, sulla piattaforma Change.org, che dice no all’onorificenza. Lanciata da ieri mattina, ha già raccolto oltre 800 firme (ma a onor del vero sono tante le petizioni anche pro Albanese). Il promotore? Un bolognese che si nasconde dietro lo pseudonimo di "Giuseppe Dozza", sindaco Pci dal 1945 al 1966. "Riteniamo che la cittadinanza onoraria ad Albanese sia un’avventata azione politica – spiegano i promotori – questo genere di riconoscimento dovrebbe unire, non essere l’ennesimo strumento di propaganda politica" con "toni estremisti ed instagrammabili". Da qui, "ricordiamo a Matteo Lepore che è il sindaco di tutti e gli chiediamo di smettere di occuparsi di questa tragedia per la sua campagna elettorale permanente". E mentre a Firenze scoppia un altro "caso Albanese" (con il voto sulla cittadinanza onoraria saltato all’improvviso), in città non si fermano le voci contrarie, dopo le tensioni nel centrosinistra. Per la consigliera regionale di Forza Italia Valentina Castaldini l’onorificenza alla relatrice Onu "è un gesto profondamente divisivo, anche alla luce di ciò che la città sta vivendo. In un momento così delicato, con un conflitto che sta causando dolore e sofferenza, Bologna avrebbe bisogno di messaggi di equilibrio e dialogo, non di schieramenti simbolici".

Continua a dividere la politica anche la mozione – che chiede il riconoscimento dello Stato palestinese – del Coordinamento cittadini contro la guerra dell’Appennino bolognese che, in un passaggio, ’legittima’ Hamas. A puntare il dito contro il dem Igor Taruffi, braccio destro della segretaria Pd Elly Schlein, tra i firmatari della mozione (ma si è scusato), il centrodestra. "Invito Taruffi e il Pd – dice Matteo Di Bendetto (Lega) – a dimostrare che si è trattato davvero di una leggerezza: boccino la mozione in tutti i comuni e prendano le distanze dalla manifestazione pro-Hamas". Da Marzabotto, comune di origine del Coordinamento, la critica arriva dal capogruppo azzurro Morris Battistini, vicepresidente provinciale di FI: "È un pessimo segnale che un dirigente Pd, non un attivista qualsiasi, aderisca a questa mozione dove in un passaggio si legittima Hamas. Le sue scuse tardive, che adduconouna mancata lettura attenta, suonano come un clamoroso autogol: l’alta responsabilità pubblica impone attenzione, rigore e rispetto delle istituzioni".