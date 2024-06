La civica di Gherardi già al lavoro. Sotto la lente Sillaro e commissioni

Un’interpellanza sulle consulte e le commissioni, un odg sul Sillaro e una mozione sul Peba, il programma di abbattimento delle barriere architettoniche. Il Patto x Castello siede già sui banchi del consiglio comunale prim’ancora di esserci entrato. La civica di Marco Gherardi si è già messa al lavoro protocollando interpellanze, odg e mozioni che saranno al centro della prima seduta indetta dalla sindaca Francesca Marchetti. E proprio nell’interpellanza Il Patto x Castello incalzerà subito sul tema degli organi partecipativi e di confronto (le commissioni e le consulte) "dopo il trattamento che hanno ricevuto negli ultimi due anni – attacca Il Patto -, con consulte e commissioni non convocate per anni e non ottemperando la cadenza prevista dallo statuto, consulte mai rinnovate come invece andava fatto, ecc. ecc", scrive Il Patto presentando l’interpellanza dove verrà chiesto a Francesca Marchetti: "Quali tempi sono previsti per attivare le nuove commissioni, consiliari e non, e se si impegna a convocarle con cadenza minima come da Regolamento; se è intenzione di questa amministrazione rieleggere le nuove consulte territoriali e se una volta insediate c’è l’impegno a convocarle con cadenza minima come da regolamento; se è tra i nuovi provvedimenti di potenziamento della partecipazione prevedere una sorta di budget stabile per le consulte, spendibile in priorità per il territorio riscontrate dalle stesse; se è possibile avere, soprattutto per i punti con ingenti materiali, la documentazione per i consigli comunali almeno 15 giorni prima del consiglio stesso, permettendo a tutti i consiglieri, di maggioranza e minoranza di fare meglio il proprio lavoro". L’odg riguarderà invece "le condizioni idrogeologiche e di pulizia del torrente Sillaro", e Il Patto x Castello chiederà a sindaco e giunta l’impegno di "richiedere all’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile – Sezione Rischio Idraulico un sopralluogo del Sillaro da monte a valle, coinvolgendo i gruppi consiliari e la cittadinanza nel sopralluogo stesso per indicare i punti in cui è richiesto un intervento. In un secondo momento ma a stretto giro – aggiunge Il Patto nell’odg -, sarebbe opportuno organizzare lo stesso tipo di sopralluogo anche nei torrenti Gaiana e Quaderna". In ultimo la civica presenterà una mozione chiedendo che consiglio comunale e giunta "finanzino le opere sanatorie delle barriere architettoniche che Peba andrà a individuare destinando fin da subito e per 5 anni almeno il 10% delle entrate annuali extra".

Claudio Bolognesi