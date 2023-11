La classe ’75 in pellegrinaggio alla vecchia scuola

Compagni di scuola per sempre, anche quando inizia a spuntare qualche capello bianco in testa. Sabato scorso i ragazzi dell’annata ’75 si sono ritrovati dopo 36 anni dal primo giorno delle medie alla Pizzeria Gambrinus a Gaggio, una ventina di compagni di classe delle due sezioni della scuola Salvo d’Acquisto di Gaggio Montano. Dopo una gustosa cena, ricordando fra le risate aneddoti e personaggi dei tempi passati fra i banchi, gli ex alunni della scuola gaggese si sono recati a piedi per una sorta di pellegrinaggio alla loro vecchia scuola (nella foto), ricomponendosi per una foto di classe a distanza di tanti anni.