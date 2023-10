La Cna per il dopo alluvione. Raccolti fondi per 500 imprese

Oltre mezzo milione di euro alle imprese flagellate dall’alluvione. Cna Emilia Romagna resta al fianco dei propri associati e lo fa offrendo un aiuto tangibile e concreto grazie alla raccolta fondi avviata nei mesi scorsi. Seicento donatori, tra privati cittadini e aziende risparmiate dai danni delle inondazioni, hanno voluto tendere la mano alle imprese di Ravenna, Forlì, Cesena e Rimini dando il proprio contributo per una cifra totale raccolta di 556mila e 483 euro.

A beneficiarne, si stima, saranno complessivamente poco meno di 500 imprese: 285 di Ravenna, 190 di Forlì e Cesena e dieci di Rimini. Ogni realtà colpita dall’alluvione riceverà la stessa quota delle altre, indipendentemente da allagamenti e danneggiamenti subiti. Un criterio adottato, spiega il presidente Paolo Cavini, per offrire "un gesto di solidarietà e vicinanza" e perché si tratta comunque del "modo più veloce e rapido" per erogare i sostegni. Per richiedere il contributo, le imprese devono compilare un modulo apposito, indicando anche solo sommariamente i danni riscontrati. Saranno poi le rispettive Cna territoriali, già allertate, ad accreditare il contributo.

"Non pensiamo che quanto raccolto sistemi tutto, ma vogliamo fornire il nostro apporto alla causa e incoraggiare i nostri imprenditori a proseguire la propria attività – puntualizza Cavini –. Il nostro mondo, con tenacia e saggezza, ha continuato a operare e cercato il più possibile di tenere vive le e imprese. Ora gli associati hanno bisogno di una quadra su importi e danni subiti. Abbiamo voluta questa raccolta non perché avessimo l’ambizione di risolvere l’emergenza alluvione, ma perché ogni quota che daremo alle imprese deve essere intesa come vero segnale di vicinanza".

"Attendiamo a giorni, poi, l’ordinanza e tutti protocolli per chiedere i ristori – conclude Cavini –. Più volte siamo stati agli incontri con gli esponenti di governo e Regione, chiedendo lo snellimento delle procedure. Capiamo che la burocrazia ha i suoi tempi, ma le imprese si misurano con il mercato e hanno bisogno di maggiore rapidità".

Tra le richieste di Cna spiccano anche "l’attivazione di specifici crediti d’imposta a parziale copertura di costi fissi a carico delle imprese colpite come, ad esempio, canoni di locazione o bollette di gas ed energia elettrica". Per quanto riguarda le misure di sostegno al reddito, le tre confederazioni hanno chiesto che ne possano beneficiare anche i lavoratori residenti al di fuori dei territori interessati dalla calamità, qualora siano dipendenti da imprese operative nelle aree colpite.

"Grazie a questi 600 donatori, riusciremo a dare un aiuto alle nostre imprese – sottolinea Diego Benatti,l segretario di Cna Emilia-Romagna –. Siamo consapevoli che questo gesto di solidarietà sia senza dubbio utile alle imprenditrici, agli imprenditori e ai professionisti associati".