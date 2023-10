La Cna punta sulla formazione. Corso gratuito per carrozzieri

Numerosi iscritti al corso di formazione per tecnico di carrozzeria. Una formazione sperimentale e gratuita grazie al sostegno di molte aziende del settore, che ha caratteristiche assolutamente originali. Il corso si svolge nella ex scuola elementare a Ripoli. Ai partecipanti viene data la possibilità di seguire percorsi specifici che le scuole tradizionali non sono in grado di offrire e che sono stati pensati sulla base delle esigenze delle aziende. Protagonisti del corso sono le autocarrozzerie, che hanno fortemente voluto questa iniziativa formativa e di crescita per le nuove generazioni in quanto è costante la richiesta di manodopera specializzata e di difficile reperibilità. Non solo: le carrozzerie si mettono a diposizione per ospitare esse stesse uno stage di 80 ore al termine del corso, così da agevolare l’ingresso dei corsisti nel mondo del lavoro.

L’esperienza formativa è nata dalla collaborazione tra il Comune di San Benedetto Val di Sambro, Cna Bologna e Cna Formazione Emilia-Romagna (Area Bologna) la società di Cna che si occupa di formazione e servizi per il lavoro. Il corso vede il sostegno di importanti sponsor e aziende del settore: Emilbanca, Colorgross Straudi, MWM, Car-O-Liner.

Una sessione formativa sarà effettuata presso la prestigiosa Alpha Tauri Racing a Faenza (RA), che aprirà le proprie porte ai giovani stagisti.

Sabrina Betti, vicepresidente di Cna Bologna e titolare della storica autocarrozzeria Betti di Grizzana Morandi: "Crediamo nel valore delle nuove generazioni perché vi è necessità, nel nostro settore, di professionalità sempre più specializzate".

Matteo Passini, direttore generale Emil Banca: "E’ un progetto che crea opportunità in un territorio che necessita di attenzione e che da sempre ci vede impegnati".