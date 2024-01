La Cna rientra in Fiera: "Quota da 500mila euro"

"Iniziamo l’anno con una buona notizia per la nostra Associazione e per tutta l’economia bolognese: la Cna, fondatrice della società nel 1947, è rientrata in BolognaFiere con una quota di 500mila euro, che non esclude ulteriori investimenti futuri. La più grande associazione bolognese di artigiani e piccole e medie imprese deve essere presente in un asset fondamentale per la nostra economia come BolognaFiere, che crea indotto da un miliardo di euro a Bologna". È l’annuncio di Antonio Gramuglia, Presidente di Cna Bologna, che poi elenca le motivazioni che hanno spinto l’associazione a rientrare dopo che era uscita dalla compagine azionaria nel 2008.

"Siamo rimasti convinti dal punto di vista finanziario per le scelte strategiche decise da BolognaFiere: la quotazione in Borsa sul mercato Euronext Growth Milan (EGM) nel segmento PRO che garantisce minori oscillazioni e turbolenze di mercato – spiega Gramuglia –; il rafforzamento di BolognaFiere a livello internazionale grazie alla partecipazione all’aumento del capitale e all’ingresso come socio del gruppo Informa, leader mondiale nel settore fieristico e già socio di BolognaFiere in Asia; il conferimento a BolognaFiere di beni immobili quali Palazzo degli Affari, Palazzo dei Congressi e Parco Nord che garantiscono alla Fiera un rilevante patrimonio immobiliare".

"Oltre agli importanti aspetti finanziari – prosegue Gramuglia –, Cna rientra con soddisfazione in BolognaFiere perché vogliamo essere insieme ai soci pubblici e privati della Fiera in scelte che saranno decisive per il futuro della città. Se Bologna è in testa a tutte le classifiche sulla qualità della vita è merito della collaborazione esistente tra enti pubblici e il privato. La Fiera è centrale in questa logica di sviluppo, ora è ancora più internazionale, più solida e più trasparente nelle procedure e nella capacità di attrarre nuovi organizzatori e nuovi operatori".

"Con l’aumento del capitale sociale e l’ingresso in Borsa – continua Antonio Gramuglia – BolognaFiere dimostra che vuole crescere e consolidare la propria leadership. Fondamentale è la presenza di Informa, società britannica tra i più importanti organizzatori fieristici al mondo. La Fiera inoltre è diventata proprietaria di tutta l’area sulla quale esercita la sua attività, all’interno di un progetto urbanistico molto importante collegato al Tecnopolo che è a soli 200 metri di distanza. Un progetto per creare la città della conoscenza ed essere la capitale europea del super calcolo e dell’intelligenza artificiale".

"In questo percorso di crescita della Fiera, del quartiere fieristico e di conseguenza di tutta Bologna, Cna vuole essere presente e fare la sua parte", conclude Gramuglia.