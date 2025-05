La Cna scende in campo per la ristrutturazione del rifugio Sasseto al Corno alle Scale

Si moltiplicano gli sforzi per riportare in vita la capanna Sasseto (nella foto), gioiello immerso nel Parco del Corno alle Scale a circa 1800 metri di quota. Anche la Cna Bologna partecipa alla campagna di crowdfunding lanciata dal Cai Alto Reno e invita i suoi associati ad aderire, affinché il piccolo rifugio sotto il Passo dello Strofinatoio possa tornare ad accogliere appassionati della montagna. Una ulteriore ricchezza per rendere l’Appennino attraente per i turisti 365 giorni all’anno.

Le opere di muratura, tetto e intonaci saranno realizzate con i fondi della Sezione del Club Alpino. Coi fondi raccolti col crowdfunding si potranno realizzare nuovi infissi per rendere il rifugio fruibile. I passi successivi potranno essere la sostituzione degli arredi interni, l’installazione di un serbatoio per l’acqua, un pannello fotovoltaico per l’illuminazione e un sistema di apertura con codice, oltre alla sostituzione di tavoli e panche esterni.