La collezione Stame-Lanteri rivive a Palazzo Bentivoglio: un viaggio nell'arte del Novecento

Riassunto delle puntate precedenti. La collezione Stame-Lanteri è un titolo perfetto per la mostra che si apre oggi a Palazzo Bentivoglio e che ricostruisce la straordinaria collezione che nel cuore del Novecento, dal 1946 al 1989, ha abitato gli spazi del palazzo bolognese.

Lo è perché, prima di questa mostra costruita su piccoli dossier e raggruppamenti monografici, è necessario raccontare qualche altra storia che riguarda i collezionisti protagonisti e le sessanta opere che si vedranno nella curatela di Tommaso Pasquali, appese al muro della galleria nei sotterranei, questa volta trasformato in un fondale di tessuti drappeggiati, secondo un allestimento di Ferruccio Laviani.

I quadri e le sculture erano parte della collezione di Antonio Stame e Vincenzina Lanteri, notai – e coppia nella vita – che vissero a lungo nell’edificio cinquecentesco, in un appartamento al piano nobile che nel 1965 divenne location del film ’Una bella grinta’ di Giuliano Montaldo che, come scrisse Alberto Moravia "mira chiaramente a darci il ritratto di un nuovo tipo di borghese italiano".

Il protagonista era il divo Renato Salvatori, poi doppiato dal bolognese Raoul Grassilli, e in varie scene che sono state montate per il video che accoglie il visitatore, si parla di arte e si vedono alcune delle tele oggi in mostra in galleria.

Tutto parte di una collezione originaria di trecento opere che mostra il gusto dei due professionisti (Stame, scomparso nel 2000, si legò nel 1961 a Lanteri, mancata nel 2019 e rara figura di collezionista donna nell’Italia del Novecento) e che nel tempo è andata frammentandosi in diverse proprietà, italiane e straniere, tanto che per allestire questa mostra sono stati chiesti prestiti privati e pubblici.

Tra questi le opere di Morandi arrivate dal MAMbo, perché le due che il notaio possedeva (come ’Natura morta con fruttiera’ del 1948 che si vede nel film) vengono da lui vendute nel 1968.

Insomma si tratta di una bella passeggiata nella storia dell’arte, in quel territorio che sta fra le avanguardie storiche e il ritorno alla figurazione degli anni Sessanta e Settanta, passando per le esperienze astratte e formali.

Ecco sfilare Afro, Roger Bissière, Luciano Minguzzi, Sironi, Ligabue, Morandi, Licini, Christian Schad, Kurt Schwitters, Piero Manai (che ritrae la coppia in due piccoli quadri distinti) Max Ernst, Alberto Savino, Filippo de Pisis, Alberto Burri, Louise Nevelson, Concetto Pozzati, Lucio Fontana e Luciano De Vita cui è affidata la fine della mostra col quadro ’Ritratto di Antonio e Vincenzina’ del 1967.

E poi Gianfranco Baruchello, con quelle piccole icone dipinte su strati di plexiglass: è l’opera che dà il titolo a una mostra che è il racconto di quel medio collezionismo italiano, spesso tralasciato, come sottolinea Tommaso Pasquali.

Apertura sabato e domenica dalle 12 alle 19.