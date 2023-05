La ‘Colonia Bolognese’ Tra film, storia e nostalgie

Un film sulle colonie della nostra Riviera romagnola ci voleva. Ci può anche far ben capire quanto sia grande, per tutta Italia, l’evocazione sentimentale di questa terra generosa d’iniziazioni esistenziali , che in questi giorni soffre affogata nell’acqua. La Romagna intrisa di ricordi, come la vogliamo noi, rivive nel film ’Di che colonia sei?’, che il regista bolognese Riccardo Marchesini ha presentato a Bellaria, raccontando anche la storia della Colonia marittima Bolognese a Miramare di Rimini, quella dove, andavano i bimbi bolognesi di famiglia meno abbiente. A queste storie è dedicato il podcast ’Il Resto di Bologna’ di oggi, ascoltabile sul nostro sito e su Spotify. Si ascolteranno le voci di quei bambini di una volta, che Marchesini, con la collaborazione dell’associazione riminese ’Il palloncino rosso’, ha riportato attorno a un tavolo, negli spazi ormai abbandonati della Colonia Bolognese, quattro edifici in laterizio spiaggiati sulla spiaggia, che fino alla fine degli anni Settanta furono meta di un vociare infantile, tra allegria e malinconie. Nostalgia di casa, soprattutto.

Le colonie rappresentano la pietra miliare dello sviluppo turistico delle località Romagnole, tanto che a loro si deve il ruolo di aver permesso la ’scoperta del mare’ a generazioni di italiani che fino ad allora ne avevano paura. In particolare l’imponente Colonia Marina del Fascio bolognese, progettata dall’ingegnere Ildebrando Tabarroni, che ne diresse personalmente i lavori, veniva inaugurata il primo agosto 1932. La struttura è situata in un’area di 20.000 mq lungo la litoranea Rimini-Riccione e può ospitare fino a 1.200 bambini, provenienti dai 61 comuni della provincia di Bologna. La vita della colonia, intitolata alla Decima Legio, è regolata da una "materna disciplina". Essa deve contribuire alla "bonifica umana" a cui si è dedicato fin dall’inizio il fascismo bolognese. È una sorta di vita militare con orari rigidi e attività ben scandite. Le addette all’assistenza sono ragazze diplomate e tesserate al partito fascista, che hanno seguito un corso per "vigilatrici di colonia". Durante la seconda guerra mondiale la colonia bolognese servirà dapprima da ricovero per i reduci della spedizione in Russia e dopo il 25 luglio 1943 sarà trasformata in campo di internamento femminile per i corpi di sabotaggio e spionaggio della Rsi. Nel dopoguerra il complesso sarà restaurato con ingente sforzo economico dal Comando Alleato, dopo aver servito da campo di prigionia per militari tedeschi.

Nel 1947 riprenderà a funzionare come Colonia estiva del Comune di Bologna, accogliendo circa 1.200 bambini, divisi in tre turni. Il 18 gennaio 1958 il dottorValente, amministratore dei beni dell’ex Gil, cederà la colonia al cardinale Lercaro. Da allora, fino al 1977, sarà gestita dall’Opera Diocesana di Assistenza. Le colonie balneari sono anche testimonianze sfavillanti di una ricerca architettonica affamata di sperimentazione: si trattò infatti di "una straordinaria occasione per mettere in pratica quella ricerca sull’oggetto isolato nel paesaggio che costituì un momento rilevante dell’intero razionalismo europeo. Il podcast è narrato con parti sonore del film di Marchesini, che racconta anche la sua ispirazione.

Benedetta Cucci