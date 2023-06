La colonia estiva apre ai ragazzi dei comuni vicini

Anche quest’anno riapre la storica colonia marina "Pietro Zarri", situata sulla spiaggia di Cesenatico e tradizionalmente ad appannaggio di tante generazioni di giovani molinellesi che nel corso dei decenni hanno potuto usufruire di un periodo di vacanza a un prezzo "sociale". Una presenza, quella della colonia marina, che ha saputo conciliare intrattenimento e welfare al tempo stesso.

Da quest’anno una novità: grazie a un accordo con i Comuni di Budrio e Castenaso, nelle prime tre settimane di luglio, la "Pietro Zarri" aprirà le sue porte oltre ai ragazzi e alle ragazze tra gli 8 e i 14 anni di Molinella, anche ai pari età provenienti dai Comuni che hanno aderito all’accordo. A Molinella la colonia marina è da decenni un’istituzione, che ha visto la sospensione delle attività per il periodo pandemico e che ha riaperto i battenti nell’estate del 2022. "La ripartenza è stata faticosa, anche perché dopo la sospensione abbiamo dovuto ricreare un’attenzione della cittadinanza attorno a un servizio – dichiara l’assessora molinellese Letizia Fattori – che per anni è stato un momento di condivisione e integrazione per tanti giovani e giovanissimi, a prezzi accessibili".

"Le iscrizioni di quest’anno forniscono dati incoraggianti, ma per sfruttare nel pieno delle sue possibilità la struttura abbiamo pensato di allargare la sua fruizione anche ai comuni con cui abbiamo stretti rapporti di collaborazione: una possibilità in più per il territorio, tanto più in questi momenti difficili", conclude l’assessora Fattori. "Un’esperienza come quella della colonia marina è una novità importante – afferma Debora Badiali, sindaca di Budrio – ed è un’altra opportunità significativa che offriamo alle famiglie budriesi, all’interno di un’offerta di campi estivi che vogliamo continuare ad ampliare e innovare. Lo facciamo grazie alla collaborazione tra comuni, tenendo come obiettivi principali la condivisione, la crescita, l’integrazione e il divertimento sano per i nostri ragazzi".

"Una bella opportunità finalmente concretizzata – spiega il vicesindaco e assessore alla scuola di Castenaso, Pier Francesco Prata –. Fin da inizio mandato l’esperienza di Molinella ci aveva interessato, e solo il Covid ha ritardato l’inizio di questa nuova avventura, una novità assoluta che portiamo anche sul territorio di Castenaso grazie alla lungimiranza di Dario Mantovani. Un’occasione per ragazze e ragazzi che, soprattutto dopo la fine di un periodo di privazioni e difficoltà, meritano sempre più occasioni di socialità, di nuove esperienze, di occasioni di crescita comuni e condivise".

Zoe Pederzini