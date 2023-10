La comandante Monica Righi lascia la guida della Polizia locale

Incontro di saluto e di congedo ieri mattina nel comando della Polizia locale di Valsamoggia per Monica Righi, la comandante del corpo nato dieci anni fa dalla fusione dei corpi di vigili urbani delle precedenti cinque municipalità. Bazzanese, già attiva prima a Sasso, poi a Crespellano come vice comandante e quindi al vertice della polizia locale di Bazzano, la Righi è risultata vincitrice di una selezione per mobilità della Regione. Così da dopodomani lascia il suo ruolo in Valsamoggia per entrare nello staff tecnico dell’Osservatorio per l’educazione alla sicurezza stradale della Regione Emilia-Romagna.

"Ho avuto il privilegio di lavorare e crescere professionalmente in un grande comune, che presenta un’articolazione complessa, di affrontare tante difficoltà ma riportare anche tante soddisfazioni", ha detto nel suo breve intervento alla presenza dei colleghi dello stesso comando e di quelli dell’Unione, dei vertici delle stazioni dei carabinieri, vigili del fuoco, protezione civile, amministratori, rappresentanti delle municipalità e personale di servizio.

"Sono stati dieci anni intensi, -ha ricordato il sindaco Ruscigno- Situazioni che la comandante ha affrontato sempre con passione, competenza e dedizione. Siamo anche orgogliosi di questo passaggio che rappresenta un riconoscimento ed una promozione ad un ruolo di responsabilità ulteriore".

g.m.