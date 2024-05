La comicità in rosa con Dandini

Stasera alle 21 al Teatro Duse ecco ‘Vieni avanti cretina. Next!’, ideato e condotto da Serena Dandini (nella foto). Tra provocazione e comicità in rosa, lo show "vuole celebrare la ‘cretineria’ al femminile", dicono gli organizzatori. "Per secoli ci hanno dato delle cretine e finalmente possiamo definirci tali da sole in una serata di comicità", spiega la Dandini. Con lei sul palco Federica Cacciola, Cristina Chinaglia, Annagaia Marchioro, Germana Pasquero, Rita Pelusio, Marianna Folli, Laura Formenti e Le Hostress.