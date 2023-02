"La Commedia dell’arte? Anticipò Netflix"

di Claudio Cumani

Antenata di Netflix. La commedia dell’arte, grazie alla riforma di Carlo Goldoni, propone un format molto simile a quello delle serie televisive nel far convivere maschere e personaggi. Parola di Gabriele Vacis, regista fra i più riconosciuti del nostro tempo. Sarà lui il protagonista di quasi tutte le iniziative del festival ‘Tra presenza e maschera’ previsto al teatrino di villa Aldrovandi Mazzacorati da oggi a domenica 26 febbraio in occasione appunto della Giornata Mondiale della Commedia dell’Arte annunciata per sabato 25.

Organizzata dalla Fraternal Compagnia, la manifestazione (che si apre con lo spettacolo per bambini ‘Mascherata universale’) vuole essere in primo luogo un omaggio a Eugenio Allegri, l’attore scomparso nel maggio dello scorso anno che su quel versante ha molto indagato, partendo dalla lezione di Lecoq e attraversando la collaborazione con Leo de Berardinis. "In lui c’è sempre stato il piglio della commedia dell’arte – racconta Vacis a cui è affidato il messaggio celebrativo durante la serata ufficiale del 25 –. Lo dimostrò negli anni ‘80 con Marco Paolini nel ‘Falso magnifico’, lo ribadì più recentemente nella ‘Trilogia della villeggiatura’. Con Eugenio avevamo immaginato una lezione spettacolo sulla maschera che purtroppo non realizzammo mai".

Qual era la sua caratteristica d’interprete?

"La leggerezza, sul palco pareva volare. Lo avevo diretto in ‘Novecento’ di Baricco, uno spettacolo che in 28 anni di repliche ha collezionato più di mille recite. Via via aveva aggiunto invenzioni straordinarie che trasformavano l’allestimento in un qualcosa di tutto suo. Ci mancherà".

Il programma non sarà strettamente tematico. Fra i tanti appuntamenti del festival ce n’è anche uno formativo intitolato ‘La pratica della schiera’. Di cosa si tratta?

"È un seminario di quattro giorni rivolto ai giovani attori che tengo con la mia compagnia Pem alla Cava delle Arti di via Cavazzoni. È un esercizio, che adotto da 30 anni, per creare interpreti consapevoli: si parte dalla modalità di camminare e si arriva alla delimitazione di uno spazio dove è possibile improvvisare".

Non solo commedia dell’arte, appunto. Si vedranno anche un suo film e un suo spettacolo?

"Salaborsa presenterà ‘La nostra bellezza quotidiana’, un film che ho realizzato durante il lokdown attraverso tremila videocolloqui con adolescenti, da Napoli a Torino. È un racconto delle paure del presente ma anche una riflessione sulla bellezza nella vita di ognuno. A Villa Mazzacorati invece andrà in scena ‘Meditazione sul clima’, un lecture show sulle questioni legate all’ambiente, al cibo e al tempo".

Perché meditazione?

"Tutto è cominciato dal non-spettacolo ‘Totem’ di Baricco. Partendo da lì ho continuato un viaggio attraverso il teatro, l’arte, la letteratura e la musica per riflettere su alcune questioni del nostro tempo. La tradizione meditativa è forte anche in Occidente, a partire dagli esercizi spirituali di Ignazio di Loyola".

Si parlerà anche di libri..

"Terremo un reading su ‘La compagnia Natalia’ di Antonia Spaliviero. E’ il libro ricavato dai diari di mia moglie, scomparsa nel 2015. Un romanzo breve, pubblicato da Sellerio, che racconta il mondo visto dalla periferia di una città industriale".