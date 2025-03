La compagnia dello sballo finisce in caserma

Droga in macchina: arrestato nei giorni scorsi dai carabinieri del nucleo operativo radiomobile di San Giovanni in Persiceto un ragazzo di 19 anni. Al giovane, i militari dell’Arma hanno contestato il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’arresto è stato eseguito durante i controlli stradali messi in atto dagli uomini della Benemerita per prevenire il fenomeno delle cosiddette ‘Stragi del sabato sera’.

Intorno all’una di notte circa di domenica scorsa, i carabinieri hanno notato un’automobile dall’andatura sospetta, con a bordo quattro giovani, che stava circolando lungo Circonvallazione Italia, il viale di circonvallazione di San Giovanni in Persiceto. I militari dell’Arma hanno fermato l’auto e controllato gli occupanti, tutti maggiorenni. Dal controllo effettuato, i carabinieri hanno scoperto che il conducente era in possesso di un barattolino contenente 5,5 grammi di una sostanza stupefacente del tipo hashish; mentre uno dei tre passeggeri, un 19enne italiano, già noto alle forze dell’ordine per precedenti di polizia in materia di droga, era in possesso di un migliaio di euro in contanti. Ulteriori approfondimenti svolti dai militari dell’Arma a casa del conducente 19enne, hanno permesso di trovare circa un centinaio di grammi di una sostanza stupefacente del tipo hashish. Su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, il ragazzo è stato arrestato e trattenuto in camera di sicurezza, in attesa di essere tradotto nelle aule giudiziarie del tribunale di Bologna per essere processato con giudizio direttissimo.

Appena pochi giorni fa, i carabinieri di Calderara, avevano arrestato, dopo una perquisizione domiciliare, un 36enne con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo era già tenuto sotto controllo dai militari dell’Arma e sospettato di spacciare droga. Gli investigatori, infatti, sospettavano che il 36enne potesse essere in possesso di droga, pronta per essere venduta e tenuta nascosta all’interno dell’abitazione dell’uomo.

p. l. t.