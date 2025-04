La Compagnia Opus Ballet danza la magia di Shakespeare

È firmata da Davide Bombana la coreografia di ‘Sogno di una notte di mezza estate’, nuovo di progetto della Compagnia Opus Ballet, diretta da Rosanna Brocanello, che sarà in scena domani sera alle 21 al Teatro Duse. Lo spettacolo, che celebra l’opera di William Shakespeare, fonde musica classica, drammaturgia e danza contemporanea, proseguendo idealmente il percorso di ricerca artistica che la compagnia persegue già da anni. In questo nuovo lavoro, il classico diventa chiave di lettura per il mondo contemporaneo con l’obiettivo di destrutturare e arricchire il repertorio per parlare di una realtà vissuta, tangibile e a noi vicina.

Al centro della trama la giovane Ermia che rifiuta un matrimonio combinato. Nottetempo la ragazza fugge nel bosco con il suo Lisandro, seguita da Demetrio, promesso sposo da lei rifiutato e dalla sua confidente Elena. Alla storia di questi quattro giovani si intreccia la vicenda di Oberon e Titania, re e regina del mondo delle fate, coadiuvati da Puck, inquietante folletto. Sarà proprio lui, con l’aiuto della magia, a provocare lo scompiglio nei protagonisti.

"Rifacendomi ai temi dell’irrazionale e dell’assurdo presenti nel celebre testo di Shakespeare – spiega Davide Bombana – vorrei creare un’atmosfera quasi beckettiana dove, tra realtà e allucinazione, un gruppo di danzatori danno vita a un gioco di intrecci amorosi imprevedibile e vivace".