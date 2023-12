La comunità delusa: "Una sentenza soft"

La comunità pakistana ha più volte manifestato la condanna per il delitto di Saman Abbas e per i motivi che hanno portato al grave fatto di sangue. Una condanna "formale", non sempre chiara e netta, anche per una certa "difesa" di tradizioni ancora care ai pensieri più "estremisti" che ancora appartengono a una parte del popolo pakistano. Ma fra tanti pakistani che vivono in Italia si respinge l’azione omicida attribuita ai familiari di Saman.

"Il gesto dei genitori della ragazza – commenta Alì Zulificar, da 35 anni in Italia e portavoce di gruppi di connazionali che vivono nella Bassa Reggiana – è da condannare in modo totale. Non è vero che nel nostro Paese simili comportamenti siano leciti. Anche in Pakistan il delitto di Saman sarebbe stato perseguito. Sbaglia chi crede che nel nostro Paese i matrimoni forzati o l’omicidio di chi disobbedisce ai voleri della famiglia siano tradizioni consolidate condivise da tutti. Non è così. Noi non ci sentiamo pakistani come Shabbar Abbas, la moglie e tutti coloro che la pensano come loro". E sulla sentenza di primo grado aggiunge: "Non capisco l’assoluzione per i cugini della vittima. Sapevano tutto, sono fuggiti, sono stati catturati come latitanti. Perché l’assoluzione? Ora sono liberi nonostante delle colpe che ci sembrano evidenti. Questa non è vera giustizia".

Antonio Lecci