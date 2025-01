La comunità di Trebbo sotto choc per la tragica morte di Francesco

Era silenziosa, ieri mattina, l’area residenziale di Trebbo di Reno, vicino a via Lame, dove abitava Francesco Calabrò, il 25enne morto in un incidente stradale mentre era a bordo della sua Punto. C’era poca voglia di parlare lì, in quel vicinato, dove un pò tutti si conoscono e dove nessuno riesce a darsi una spiegazione di quello che è successo. "Lo si incrociava spesso in zona – raccontano, con poche parole sfuggenti, alcuni residenti –. Ricordiamo il suo sorriso, timido, ma sincero. Un viso giovane e pulito. Queste tragedie non dovrebbero succedere". Calabrò, che lascia i genitori e un fratello, aveva studiato al liceo scientifico Copernico di via Garavaglia a Bologna.

Dopo la maturità aveva deciso di proseguire gli studi a impronta scientifica e si era iscritto all’Alma Mater Studiorum, alla Facoltà di Ingegneria. Una facoltà impegnativa che, però, Calabrò affrontava con passione ed entusiasmo. Si stava avvicinando alla tanto desiderata laurea, ma un destino beffardo gli ha spezzato il sogno di indossare la corona d’alloro. Calabrò, la sera del 9 gennaio scorso, stava percorrendo la sp 87 ‘Nuova Galliera’, una strada che conosceva e percorreva spesso, quando avrebbe perso il controllo della macchina che, dopo una breve carambola, è finita in una scarpata, nei pressi di via Lirone, ribaltandosi, e non lasciandogli scampo.

A dare l’allarme erano stati alcuni automobilisti che sono sopraggiunti poco dopo e hanno notato la macchina a bordo strada. Immediata la chiamata ai soccorsi. I primi ad arrivare sono stati i vigili del fuoco e i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 25enne: l’urto era stato tale da sbalzarlo a terra, fuori dall’abitacolo della macchina. A fare i rilievi sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale Reno Galliera. Spetterà a loro, ora, dare risposte alla famiglia di Calabrò e chiarire cosa abbia causato una tragedia simile.

Quel che è certo è che alcuni testimoni hanno notato questa macchina, in lontananza, sbandare improvvisamente, come per un brusco cambio di direzione, poi ribaltarsi.

I funerali di Calabrò si terranno martedì alle 10 a Trebbo.

Zoe Pederzini