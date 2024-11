La comunità e il caso raggiri, la difesa: "Furono tutte donazioni spontanee"

Bologna, 23 novembre 2024 – Enzo Guermandi e Rossella Gamberini, i dirigenti della comunità Santa Maria della Venenta Odv (oggi Santa Maria della Vita) finiti a processo per circonvenzione d’incapace e impiego di denaro di provenienza illecita dopo le denunce di due donne che sostengono che abbiano carpito loro quasi un milione di euro con minacce e raggiri (lo ha raccontato il Carlino ieri), respingono con forza gli addebiti. E dicono: "Proveremo in tribunale la verità, cioè la nostra innocenza".

La ragazza ventenne cui i due avrebbero sottratto 750mila euro, minacciandola di "vendette divine" qualora non li avesse donati alla comunità e spendendoli poi per altri scopi (questa sempre l’accusa), "l’ho vista nascere – dice Guermandi –. Conosco molto bene i suoi genitori, molto vicini a mio padre, fondatore della comunità oggi scomparso. Quando lei ebbe il grave incidente da cui si salvò per miracolo, disse che era stato un dono di Dio. Fu un’esperienza forte. Disse che voleva restituire quel dono miracoloso saldando i debiti della comunità contratti dai ’vecchi’ fondatori, per ricostruirne una nuova per noi ’giovani’. Erano cifre ingenti e più volte le chiesi se era sicura, le dissi che a noi bastava che lei fosse viva a testimoniare la Parola di Dio. Lo prova il fatto che non un centesimo da lei donato è stato speso per miei scopi personali e i conti correnti confermano che sono stati tutti impiegati per la comunità; e che quando vendette un immobile per donarci il ricavato, dal notaio c’erano testimoni, tra cui i suoi genitori, e nessuno ha obiettato. Altro che manipolazioni". Chiude: "Sono cristiano, se avessi questa colpa l’ammetterei. Non ce l’ho". Perché, allora, la giovane avrebbe denunciato? "Lo spiegheremo bene al processo – frena Guermandi –. Credo, per allontanarsi dalla comunità, che ha regole molto rigide per chi non ne conosce le ragioni, basate sulla dottrina cristiana".

Le denunce, però, sono due: l’altra vittima, ultraottantenne, racconta di essere stata convinta da Gamberini a cedere 210mila euro per dedicare una struttura al figlio defunto, co-fondatore della comunità, mai realizzata. "La struttura c’è – dice l’imputata –. È all’interno della comunità e non fuori, come forse si aspettava la signora, ma c’è. È dedicata a suo figlio e a mio marito (il padre di Guermandi, ndr), mancati a pochi mesi di distanza. Dicono che usai i loro soldi per pagare miei debiti: è falso, quelli li ho saldati coi miei risparmi. Ho donato alla comunità pure il ricavato della vendita di casa di mia madre. Tutto ciò che ho lo dedico alla comunità e alla sua mission, accogliere mamme maltrattate e figli".

I due sono difesi dall’avvocato Stefano Bordoni: "Accusati ingiustamente – sostiene –. Ci sono atti firmati dalle presunte vittime davanti a testimoni, anche loro parenti, che non hanno mai rilevato criticità nelle donazioni prima delle denunce. Si contesta una spesa per due flipper per una sala giochi: ma i bonifici dell’acquisto sono precedenti alle donazioni".