La Comunità ebraica: "Temiamo per la sicurezza. Sinagoga chiusa al pubblico nel giorno dell’orrore"

"La settimana scorsa sono stati rotti gli ultimi argini della decenza. È dilagata la violenza della piazza inneggiante alla distruzione di Israele. Il tutto avallato da sindacati, leader politici nazionali e amministratori locali che, coccolando gli apologhi del terrorismo, in effetti istigano gravissimi episodi di illegalità". Parole durissime, quelle del vicepresidente della Comunità ebraica, Emanuele Ottolenghi, per annunciare che oggi, la Comunità ebraica ricorderà l’orrore del 7 ottobre 2023 – giorno dell’attacco terroristico di Hamas a Israele – in modo privato. "L’anno scorso – si legge nel comunicato – abbiamo aperto le porte della sinagoga alla cittadinanza e alle autorità per commemorare le vittime della strage. Stavolta, invece, di fronte all’intolleranza prevaricatrice che si è scatenata sotto le nostre finestre, la Comunità informa la cittadinanza che la commemorazione dell’efferato eccidio del 7 ottobre non sarà aperta al pubblico".

Colpa di un "clima d’odio sempre più crescente nel Paese e che non ha precedenti nella storia repubblicana", aggiunge il presidente Daniele De Paz: la decisione è stata presa "dopo i gravi incidenti di ordine pubblico avvenuti nei giorni scorsi, non volendo ulteriormente gravare sulle forze dell’ordine – continua il testo del comunicato –, alle quali va la nostra eterna gratitudine per l’indefesso compito lodevolmente svolto, notte e giorno, a tutela dei diritti costituzionali di cittadini italiani costretti, per la loro fede ebraica, a vivere in una crescente atmosfera di paura e intimidazioni".

La goccia è stata la manifestazione indetta oggi dai Giovani Palestinesi, "che trasforma il sette ottobre in una giornata di celebrazione di un eccidio efferato - sottolinea Ottolenghi –. Non un giorno di lutto per ricordare un massacro di innocenti, ma una festa. E siamo grati alle autorità che si sono attivate per vietare questo ennesimo grave episodio". Il Viminale, infatti, ha deciso di vietarla, anche se quasi certamente, gli attivisti Pro Pal scenderanno comunque in piazza.

"Non vogliamo correre il rischio di trovarci dentro la sinagoga una contestazione mirata a profanare la memoria delle vittime innocenti di quel barbaro massacro perpetrato da Hamas che ha innescato la più lunga e dolorosa guerra tra Israele e i palestinesi. Né apriremo le porte della nostra casa di preghiera a chi verrebbe ad offrirci parole vuote, mentre da due anni getta benzina sul fuoco in città. Le ricorderemo noi, le vittime del sette ottobre, da soli, con dignità e rispetto. E continueremo a lavorare per la pace". Infine, De Paz conclude auspicando che il piano di pace del presidente Trump venga attuato, "ponendo fine alla guerra e alle sofferenze di tutti i civili, palestinesi e israeliani".

Andrea Bonzi