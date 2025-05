La Comunità energetica cresce. Boom di presenze in municipio

Tanta affluenza nel municipio di Monghidoro per l’incontro "CER: condividiamo energie e idee!", un’occasione per proseguire nel percorso delle comunità energetiche rinnovabili, strumento in grado di contribuire in modo significativo alla diffusione di impianti a fonti rinnovabili, alla riduzione dell’emissione di gas serra e al raggiungimento dell’indipendenza energetica. L’incontro era promosso dal Comune in collaborazione con Aess (Agenzia per l’energia e lo sviluppo sostenibile), all’interno del progetto ENCOM HUB, co-finanziato dal programma Life della Commissione Europea per progettare, convalidare e ampliare i servizi di supporto alle Comunità energetiche gestite da cittadini. L’incontro informativo è stato uno strumento che si aggiunge alle azioni già messe in campo dall’amministrazione a sostegno della transizione energetica del territorio, a cui si aggiunge un tassello in più: il coinvolgimento attivo di cittadini/e, associazioni e imprese del territorio interessate a partecipare in modo diretto alla costituzione di iniziative locali di energia condivisa, ad esempio, attraverso l’adesione all’associazione comunità energetica rinnovabile dell’Unione e dei Comuni dell’Appennino bolognese.

Gli esperti energetici di AESS hanno condotto l’incontro a cui hanno preso parte Barbara Panzacchi, sindaca di Monghidoro, e Manuele Martinelli, presidente della CER dell’Unione e dei Comuni dell’Appennino. Durante l’incontro sono stati presentati alla cittadinanza concetti chiave per conoscere più a fondo le CER, soffermandosi su: come funziona una CER? Qual è lo scopo della CER? Viene ascoltato il punto di vista di ciascuno dei partecipanti sulle potenziali azioni prioritarie per la resilienza dei propri territori. Come far parte di una CER? Si parla dei passi da fare per entrare a far parte della CER e contribuire alla transizione energetica dell’Appennino bolognese.

Zoe Pederzini