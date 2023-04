La comunità energetica, strategie e soluzioni per aziende

Realizzare una comunità energetica nel territorio di Ozzano, che coinvolga in particolare le aree dove sono insediate le imprese (Ponte Rizzoli, Quaderna, Maggio, Osteria Grande), con l’obiettivo dell’autoconsumo diffuso.

Per presentare il progetto e spiegare le strategie e le soluzioni a vantaggio delle imprese, Cna ha organizzato, col patrocinio del Comune di Ozzano, un convegno in programma giovedì alle 18 presso la Idroproject di Domenico Bonanno in via Azzurra 6 a Ponte Rizzoli di Ozzano dell’Emilia.

"L’energia è un tema sempre più rilevante – spiega Stefano Antoni, presidente Cna Area Savena Idice – di cui le aziende devono occuparsi, sia per tenere sotto controllo i costi di gestione sia per diventare protagonisti della transizione energetica sfruttando tutti i vantaggi che le fonti rinnovabili possono offrire per il risparmio di risorse e per la reputazione aziendale. Per esplorare tutte le possibilità che si possono realizzare sia come singoli sia come componenti di una comunità energetica, Cna ha deciso di organizzare questo incontro di approfondimento".

Dopo i saluti di benvenuto di Stefano Antoni e dell’assessore alle Attività produttive del Comune di Ozzano Emilia Claudio Garagnani, interverranno Moreno Scarchini e Giorgio Mottironi di Energred srl, la Esco che fa parte del Club Eccellenza Energetica Cna Bologna.

Spiegheranno "La transizione energetica come opportunità per le imprese: dall’autoproduzione alle comunità energetiche rinnovabili".

Infine Ivan Pizzirani, consulente esterno del Comune di Ozzano dell’Emilia, parlerà della collaborazione tra Comune di Ozzano e aziende per promuovere l’energia di prossimità.

L’incontro è aperto a tutti, occorre registrarsi telefonando a Cna Area Savena Idice tel. 3296373838 o scrivendo a [email protected]