La comunità piange Bettini: "Simbolo di feste e iniziative"

E’ scomparso la notte scorsa Edo Bettini, 87 anni, tra i fondatori della Pro loco di Calderara. "Conoscevo Edo da sempre – ricorda Patrizia Anderlini, attuale presidente della Pro loco – ed era un personaggio conosciuto; era promotore di iniziative come i raduni di trattori d’epoca. Edo portò in piazza, assieme alla moglie Angela, il forno a legno con cui si cuocevano le raviole, le pinze e le ciambelle. Adesso toccherà a noi portare avanti questa tradizione. Far capire ad Edo che il mondo è in continuo cambiamento non era facile. Era una persona energica, di grande forza fisica. Quando ti stringeva la mano, la sua stretta si faceva sentire. Borbottava ma era un uomo dal cuore immenso. Bastava una piccola emozione per farlo commuovere. Era un grande appassionato di cose antiche, dimenticate. Ci mancherà tanto".

E continua: "Era una persona di gran cuore, sempre sorridente e disposto ad aiutare tutti. Lo si vedeva alla guida della sua Ape motocarro, e con lui c’era la moglie Angela, grande volontaria e scomparsa recentemente". "Nel 2022 – ricorda il sindaco Giampiero Falzone – ci lasciava Angela. Ora ci ha lasciato lui. Edo è venuto a mancare. Simbolo delle feste e delle iniziative di Pro Loco Calderara Viva con le sue famose ’Raviole’ ma soprattutto personaggio storico della nostra Calderara, sempre disponibile e ben voluto. Ci mancherà come ci mancherà la sua Ape con cui riconoscevi che era lui. Un vuoto che si sentirà in tutto, anche nei piccoli simboli. Le più sentite condoglianze ai familiari di Edo".

Pier Luigi Trombetta