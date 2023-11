La Comur festeggia sessant’anni e dona al paese un defibrillatore

Un piccolo oggetto che può fare la differenza fra la vita e la morte. Un defibrillatore è stato collocato all’esterno dell’azienda Comur di Gaggio Montano. La scelta di Comur è quindi una sicurezza in più non solo per chi lavora in azienda ma per tutto il territorio in quanto il defibrillatore è a disposizione di chiunque ne abbia esigenza essendo collocato in un punto accessibile a tutti. È inoltre inserito nel Registro Regionale Unico dei Defibrillatori, un dataset che contiene l’elenco con coordinate precise dei luoghi dove sono installati i defibrillatori per poterli trovare e reperire facilmente. Il defibrillatore è il ’ringraziamento’ di Comur alla comunità, annunciato in occasione dei suoi 60 anni di attività, festeggiati di recente con una festa in azienda.

"Crediamo nell’importanza della responsabilità sociale da parte delle aziende, in particolare in aree più isolate come la nostra, ed è quindi importante per noi cercare sempre una forma di restituzione al territorio in cui siamo radicati – spiega Michela Tonelli, socia proprietaria di Comur insieme al fratello Matteo –. In linea con questi valori, poiché era da tempo che pensavamo all’acquisto di un defibrillatore, abbiamo colto l’occasione della celebrazione del nostro 60° anniversario di attività per procedere e metterlo a disposizione di tutta la comunità. Il beneficio non è solo legato al dispositivo ma agli operatori abilitati. Abbiamo infatti formato del personale volontario in azienda che è in grado di utilizzarlo e questo significa non solo che chi ne avrà bisogno potrà trovare assistenza qui, ma che queste persone ‘formate’ saranno utili anche nelle comunità in cui vivono o in cui transitano e che dispongono di un defibrillatore in zona". La Comur srl di Gaggio Montano è un’azienda familiare saldamente legata al suo Appennino, cresciuta da piccola azienda artigiana a leader nazionale ed internazionale nella progettazione e costruzione di macchine utensili per ingranaggi cnc.

"La storia di Comur affonda le radici nella storica azienda porrettana Demm – racconta Michela Tonelli –. Nostro nonno Enzo era impegnato di giorno come responsabile e di sera, a partire dal 1963, avviò una piccola attività di revisione di macchine per ingranaggi per conto della stessa Demm. L’azienda si chiamava Ri.Ma con sede a Silla. Dopo qualche anno, iniziò ad assumere ed entrò in azienda anche nostro padre Adolfo allora diciassettenne. A metà degli anni ’70 Adolfo fondò la Cmt per arrivare poi al 1983 quando finalmente nacque la Comur srl che vide l’ingresso in società di nostra madre Rita Bernardoni. Continuando a crescere la Comur si è poi trasferita a Gaggio Montano dove ha costruito due stabilimenti in cui ha attualmente la sede e in cui sono occupati una trentina di dipendenti che sono il cuore dell’azienda".