Piantedosi condanna Ultima Generazione: "Azione illegale, subito sanzionata"

Bologna, 4 novembre 2023 – "È un’azione illegale, illecita, che è stata sanzionata dall’autorità giudiziaria con un intervento immediato delle forze di polizia. In quello che è successo a Bologna c’è la qualificazione intera di questo tipo di manifestazioni".

La condanna del ministro Piantedosi: "Azione illegale, subito sanzionata"

Così il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi commenta i provvedimenti adottati contro gli attivisti di Ultima Generazione: "C’è stato – aggiunge il ministro – un intervento di polizia e un giudizio per direttissima, molto eloquente".

Ma le reazioni politiche alla protesta che per ore ha tenuto sotto scacco centinaia di automobilisti non finiscono qui, tra chi difende gli attivisti e chi invece condanna il loro gesto.

"Bene la condanna agli eco terroristi – attacca il capogruppo di Fd’I in Comune, Stefano Cavedagna – che imbrattano monumenti e bloccano il traffico. Non è così che si combatte per l’ambiente. Questi violenti trovano sponda in una parte della sinistra e in Coalizione civica, che li coccola come gli occupanti. Noi stiamo dalla parte dei bolognesi che devono andare a lavorare e non possono essere bloccati per strada o danneggiati".

"Sbagliano a interrompere il traffico in modi che creano problemi ai cittadini – dice Paolo Galletti, co-portavoce dei Verdi dell’Emilia-Romagna –, ma hanno ragione a denunciare la grave insufficienza della politica nell’affrontare il tema della transizione ecologica. Ascoltarli è necessario e riceverli in Regione e in Comune sarebbe un segno di civiltà politica, mentre processarli per direttissima è sbagliato". A sostegno degli attivisti anche Detjon Begaj di Coalizione civica, che ieri ha preso parte al presidio fuori dal tribunale: "La persecuzione giudiziaria di Ultima Generazione è assolutamente sproporzionata. Il blocco stradale è una pratica di lotta non violenta che esiste dalla notte dei tempi". Dello stesso avviso anche il segretario della Cgil, Michele Bulgarelli, anche lui presente al presidio: "Mi sembra pazzesco – sottolinea – che si criminalizzi un dissenso pacifico come quello espresso da giovani che ci ricordano con le loro azioni che il nostro pianeta sta andando alla deriva".

Di parere opposto il capogruppo della Lega, Matteo Di Benedetto: "Coalizione civica e il sindaco Lepore intendono prendere le distanze da Begaj e condannare politicamente Ultima Generazione?". "Due occupazioni in 3 giorni e poi c’è chi ancora sostiene che esagero quando dico che occorra usare il manganello", rincara Giulio Venturi, consigliere comunale e portavoce Lega Bologna.