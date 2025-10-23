La Confcommercio lancia ’Appennino bike tour’

Un’occasione per vivere le mille sfaccettature di un territorio ricco di eccellenze e potenzialità. È questo il significato della partecipazione di ’Appennino Bike Tour’, il più grande itinerario cicloturistico d’Italia, alla Conferenza di Sistema di Confcommercio. La ciclovia, nata a Bologna durante il G7 Ambiente del 2017, ha fatto tappa nei giorni scorsi all’annuale kermesse della Confederazione nazionale, luogo di confronto per fare il punto sul lavoro svolto.

Nell’ambito della Conferenza di Sistema, Appennino Bike Tour ha ricevuto anche la visita del presidente di Confcommercio Imprese per l’Italia Carlo Sangalli (nella foto) che ha voluto complimentarsi con gli organizzatori dell’iniziativa, a cominciare dall’ideatore Enrico Della Torre, imprenditore e dirigente elettivo di Confcommercio Ascom Bologna, per l’impegno profuso a favore della crescita sostenibile e della coesione territoriale dell’Appennino. "Siamo molto felici che ’Appennino Bike Tour’ abbia partecipato a un appuntamento così importante per il nostro sistema associativo", sottolinea Giancarlo Tonelli, direttore generale Confcommercio Ascom Bologna. "È stato molto gratificante essere invitati a partecipare a un momento così importante per il mondo Confcommercio", aggiunge Enrico Della Torre, ideatore della ciclovia.