La consigliera: "Lascio"

Silvia Benaglia (a destra) lascia il suo ruolo da consigliera comunale a Pianoro nel Pd. Già assessora alla Cultura durante la vecchia giunta di Franca Filippini la Benaglia ha preso questa decisione per motivi personali. Così ha dato l’annuncio: "Sto cominciando una nuova fase della mia vita e per farlo devo purtroppo chiudere alcuni percorsi per fare spazio ai nuovi. Per questo ho rassegnato le dimissioni e dal 30 aprile ho cessato l’ attività lavorativa che ho aperto quasi 14 anni fa. Negli ultimi anni ho investito molto nella mia formazione professionale e intellettuale, cercando di migliorarmi, mi sono laureata, sto facendo la magistrale e sto per terminare un master, ora ne raccolgo i frutti con nuove opportunità professionali. Vorrei mettermi alla prova in nuove sfide di carriera, per farlo avrò bisogno di energia e concentrazione".