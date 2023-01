La consulta approva la festa dei fiori Rastignano si prepara

La Lega di Rastignano, e in particolar modo il consigliere di frazione Alessandro Russo, esultano perché la festa locale, proposta dalla stessa minoranza di centro-destra, sarà presto realtà. A renderlo noto è lo stesso consigliere di frazione del Carroccio Alessandro Russo: "Nasce la festa ‘Rastignano in fiore’. La nostra proposta di istituire la festa ‘Rastignano in Fiore’ è stata approvata all’unanimità dalla Consulta di Rastignano e non potremmo esserne più felici". Con soddisfazione, poi, Alessandro Russo, sull’istituzione della festa da lui proposta, aggiunge: "Si tratta di un evento che ritengo importante per il territorio e la comunità di Rastignano, oltre che per le sue tante attività commerciali. La festa dovrebbe avere luogo a maggio in concomitanza con la festa della Parrocchia di Rastignano. Questo evento avrà come tema i fiori, le piante e la natura. Saranno coinvolti i vivaisti del territorio che potranno fare esposizioni in tutta la frazione facendo ‘fiorire’ il nostro paese, unitamente alla Parrocchia dei santi Pietro e Girolamo di Rastignano e a tutti i commercianti della nostra comunità. Siamo certi che anche le associazioni presenti sul territorio saranno coinvolte".

Il consigliere di frazione, poi, conclude: "Vogliamo ringraziare tutti coloro che stanno rendendo possibile questa festa e che hanno accolto l’idea: un grazie al presidente ed ai membri della Consulta, a Confcommercio Ascom Pianoro e ai commercianti di Rastignano, e, ultimo ma non per importanza, al parroco Don Giulio Gallerani".

z. p.