La convention. L’evento di Confabitare: "Case green e costi. Necessari incentivi"

Torna la Convention Nazionale di Confabitare, in programma venerdì e sabato al Centro Congressi dell’Hotel Savoia Regency in via del Pilastro: un incontro annuale che ‘consacra’ Bologna, per questi due giorni, "capitale del mattone".

Alberto Zanni, presidente di Confabitare, su cosa punterete i riflettori?

"Il tema centrale di quest’anno guarda alla direttiva europea sulle case green e al ruolo delle comunità energetiche nel futuro del nostro Paese. Una direttiva che ha fatto e continuerà a far discutere: tutti siamo favorevoli alla riduzione dell’inquinamento e dello spreco energetico, ma un aspetto fondamentale sarà capire come regolamentarne il costo: fino a ora, nessuno ancora ha parlato di incentivi, sgravi fiscali o di aiuti ai proprietari di casa. È assolutamente necessario intervenire per costruire un futuro più sostenibile, motivo per il quale guardiamo con favore a questa sfida, che si rivela anche una grande opportunità per il patrimonio immobiliare del nostro Paese, ma non è sempre possibile farlo ‘di tasca propria’".

Quanto è importante dialogare sul tema?

"Fondamentale. Con questa convention, Bologna si trasforma nella capitale del mattone: venerdì l’incontro sarà aperto al pubblico, dalle 14 alle 20, mentre sabato si svolgerà l’assemblea nazionale dell’associazione, che vedrà la partecipazione dei dirigenti e dei presidenti delle sedi provinciali di tutta Italia. Non mancheranno numerosi ospiti illustri, tra cui il viceministro alle Infrastrutture e ai trasporti Galeazzo Bignami, il viceministro delle imprese e del Made in Italy Valentino Valentini, il sottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi e il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini. E docenti universitari, così come tanti altri esperti che porteranno il loro contributo".

Come si classifica la nostra città?

"Bologna risulta essere la città più virtuosa in Italia con le percentuali più basse delle classi F e G (57%) e le classi più alte A (25%). Dati positivi, raggiunti grazie alla mentalità dei bolognesi e dal lavoro importante fatto negli ultimi anni, ma su cui bisognerà ancora lavorare".

Qual è il riscontro dei proprietari di casa?

"Parliamo di una sfida difficile, se pensiamo che il 70% del patrimonio immobiliare nel nostro Paese è stato costruito prima del 1970, quando ancora nessuno pensava al risparmio energetico. Negli ultimi anni però, la sensibilizzazione sul tema è cresciuta notevolmente. È quindi fondamentale accompagnare i proprietari verso questo importante cambiamento".

E il Superbonus?

"Purtroppo, per come gestito, il Superbonus non ha di certo aiutato il discorso delle case green: anche per questo bisogna prendere spunto dal passato, per non fare ulteriori errori in futuro. La convention sarà un’occasione molto importante anche per approfondire, insieme, questo tema".

Giorgia De Cupertinis