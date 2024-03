La Coop dona una panchina rossa: "È un richiamo a riflettere"

La panchina rossa, sotto Porta Otesia, nel centro storico di Sant’Agata. E’ stata inaugurata lunedì scorso, ed è stata donata da Coop Reno al Comune, come gesto simbolico contro la violenza sulle donne. All’inaugurazione hanno partecipato il sindaco Beppe Vicinelli, la vice presidente di Coop Reno, Celestina Rossi, e la presidente del comitato soci di Sant’Agata, Padulle e Longara, Maria Carla Sassoli. "Sono grato a Coop Reno per il contributo significativo – ha detto nell’occasione il primo cittadino - e lieto di questa collaborazione e del valore connesso. Allo stesso tempo sottolineo l’importanza di unire le forze per porre fine alla violenza di genere". Vicinelli ha poi ricordato l’impegno dell’amministrazione comunale che, sul tema, ha istituito l’evento ‘Fiori di donna’. Evento che partendo dall’arte e dalla cultura ed abbellendo Sant’Agata con 14 installazioni di papaveri, propone eventi e convegni riguardo la violenza sulle donne.

Il progetto delle panchine rosse nacque nel 2014, quando l’artista Karim Cherif assieme all’associazione Acmos e la circoscrizione 6 di Torino, per promuovere una campagna contro la violenza sulle donne, dipinse la prima panchina rossa con due grandi occhi di donna. A partire da quella iniziativa di Torino, il progetto prese piede fino a coinvolgere tutta l’Italia grazie all’azione degli Stati generali delle donne. La panchina rossa, nel tempo, si è poi è impreziosita di frasi simbolo contro la violenza e del numero verde nazionale antiviolenza e antistalking a cui le donne possono rivolgersi per chiedere aiuto. Ed iniziare un cammino di fuoriuscita da qualsiasi forma di violenza. "Questo significativo dono che abbiamo ricevuto – aggiunge il sindaco - simboleggia l’impegno della società per creare consapevolezza e promuovere la sicurezza delle donne. La panchina rossa, non è solo un arredo urbano, ma un richiamo visibile a riflettere sulle conseguenze della violenza di genere. Collocata sotto Porta Otesia, luogo centrale del paese, la panchina rossa è testimonianza tangibile dell’importanza di affrontare e contrastare questa piaga sociale".

p. l. t.