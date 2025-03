La coop Operosa a convegno. Incontro sull’economia sociale

L’ Auditorium Enzo Biagi della Sala Borsa ospita oggi alle 10 il convegno ’Il Modello Cooperativo e le Società Benefit: Nuove Risposte per l’Economia Sociale’, promosso da L’operosa, storica cooperativa del territorio che da sempre coniuga i principi della mutualità e della cooperazione con una visione orientata allo sviluppo sostenibile. L’evento vede la partecipazione di autorevoli esponenti del mondo istituzionale, accademico e imprenditoriale, tra cui Maurizio Gardini, presidente nazionale di Confcooperative, figura di riferimento per il movimento cooperativo in Italia; l’onorevole Mauro Del Barba, presidente nazionale di AssoBenefit, promotore della legislazione italiana sulle Società Benefit, che illustrerà le prospettive e le opportunità offerte da questo modello d’impresa; il professore e avvocato Domenico Siclari, Università La Sapienza di Roma, esperto in diritto societario e cooperazione; Paolo Venturi, direttore di Aiccon, autorevole analista delle economie ibride e dell’innovazione sociale.