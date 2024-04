La cooperativa Studio e cultura porta sul palco ’Il caso C’

Per i 75 anni della cooperativa Studio e Cultura di Castenaso, in collaborazione con Brillantina Teatro, va in scena ’Il caso C’.

"Uno spettacolo che racconta una parte importante del nostro Paese – spiegano gli organizzatori –. La storia di un’Italia che alla guida di un politico determinato e controverso, era considerata la quarta potenza mondiale, una storia fatta di coraggio e di contraddizioni, di sfide e di vendette. Cosa eravamo? Cosa saremo?"

Lo spettacolo andrà in scena al Cinema Teatro Italia di Castenaso l’11 aprile alle 21.

La serata sarà totalmente gratuita e di libero accesso. Si consiglia vivamente di prenotare. Telefono: 3889507107. Indirizzo mail: cine.coop.italia@gmail.com.