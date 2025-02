La cooperazione e il Bio protagonisti al Sana

Il biologico è un segmento determinante per la cooperazione agroalimentare. Lo dimostra la partecipazione di Legacoop Agroalimentare al Sana, Salone internazionale del biologico e del naturale (Bologna Fiere 23-25 febbraio), dove saranno presenti le cooperative associate e dove il presidente Cristian Maretti (foto) interverrà al seminario convegno “Una Ocm per il comparto biologico” organizzato da Anaprobio, in programma il 24 febbraio (ore 14,30 Pad 18 Sala Lab Academy). Grazie al bio "le nostre cooperative riescono a imporsi sui mercati, anche quelli stranieri, con prodotti di eccellenza".