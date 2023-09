La Coppa Davis è arrivata a Palazzo d’Accursio

La famosa ‘insalatiera’ è arrivata sotto le Due Torri. Bisognerà aspettare ancora poco meno di due settimane per vedere i fenomeni del tennis sbarcare in città, ma intanto la Coppa Davis (nella foto) si è presa la scena a Palazzo d’Accursio. Da ieri, infatti, il trofeo è esposto nell’anticamera della Sala Rossa per celebrare le sfide in programma all’Unipol Arena dal 12 al 17 settembre.

Il trofeo rimarrà esposto in Comune fino al 10 settembre. Ecco gli orari in cui è possibile ammirare il trofeo esposto: dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 18.30; sabato dalle 8 alle 13.30; domenica dalle 8 alle 13. Cresce l’attesa, intanto, con i bolognesi sempre più in trepidazione per ammirare da vicino i campioni e i match che animeranno la prestigiosa competizione.