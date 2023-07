La Coppa Davis torna a Bologna Berrettini, Musetti e Sinner: i big azzurri all’Unipol Arena

di Matteo Alvisi

Il grande tennis torna protagonista a Bologna con la Coppa Davis. Per il secondo anno consecutivo i campioni azzurri scenderanno in campo all’Unipol Arena a settembre, dal 12 al 17, nel raggruppamento A contro Canada, Cile e Svezia. Un evento internazionale che servirà anche a dare una mano alla ripartenza dopo la grave alluvione che a maggio ha colpito il nostro territorio portando pure turismo e introiti economici.

"Il nostro è un gruppo complicato con avversari di assoluto valore – spiega Filippo Volandri, capitano della Nazionale – a partire dai campioni in carica del Canada che ci hanno eliminato in semifinale. Ovviamente proveremo a prenderci la rivincita. Sarà stimolante affrontarli di nuovo, abbiamo ancora un paio di mesi prima di tornare sul campo dell’Unipol Arena. Bologna ci ha accolto con grande calore, trasmettendoci tutta la passione per questo sport, per la nazionale e per questa gloriosa competizione. Daremo il massimo anche per centrare la qualificazione alle Finals di Malaga".

Nel dettaglio questo il programma completo della sei giorni di tennis a Casalecchio di Reno: martedì 12 settembre, ore 15, Svezia vs Cile (precedenti in Davis 5-1). Mercoledì, ore 15, Canada vs Italia (prededenti in Davis 3-0); giovedì, ore 15, Canada vs Svezia (0-2); venerdì, ore 15, Italia vs Cile (6-0); sabato, ore 15, Canada vs Cile (5-4); domenica, ore 15, Italia vs Svezia (12-9).

"Un anno fa abbiamo riportato qui la Davis convinti che il mix di passione e professionalità messo in campo grazie a un magnifico lavoro di squadra con Comune, Regione e Federazione internazionale avrebbero garantito il successo della rassegna – dice Angelo Binaghi, presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel –. I fatti ci hanno dato ragione, ora siamo pronti a ripetere l’esperienza, anzi a migliorarla, a beneficio di un pubblico che ci auguriamo più numeroso e ugualmente caloroso. La Nazionale riparte dalla semifinale dello scorso anno e ritrova il Canada detentore del trofeo: un motivo in più per iniziare questo cammino con il piede giusto, consapevoli di potere arrivare fino in fondo, sperando di avere pagato tutti i conti con la sfortuna. L’Italia non ha paura di nessuno e darà ancora di più per dimostrare la vicinanza ai territori alluvionati e alla sua gente straordinaria".

Le prime due classificate si qualificheranno insieme alle vincitrici degli altri tre gironi per le Final 8 al ‘Palacio de Deportes José María Martín Carpena’ di Malaga, dal 21 al 26 novembre.

"A Bologna sono attesi incontri davvero entusiasmanti – commenta David Haggerty, presidente dell’International Tennis Federation –. L’evento dello scorso anno ha incarnato tutto ciò che questa fantastica competizione rappresenta: tifosi appassionati, atmosfere elettriche e giocatori che danno tutto per portare una vittoria al loro paese. Non abbiamo dubbi che l’evento regalerà ancora le stesse emozioni, motivo per cui siamo così felici di tornare a Bologna. I nostri ringraziamenti vanno alla Fitp, al Comune di Bologna e alla Regione Emilia-Romagna per il lavoro che stanno svolgendo per promuovere tutto questo". Anche Stefano Bonaccini, presidente della Regione, è entusista: "È per noi motivo di orgoglio tornare a ospitare nella Sport Valley emiliano-romagnola uno dei più prestigiosi appuntamenti dello sport mondiale e del tennis internazionale. Un traguardo importante, frutto di un grande lavoro di squadra tra Federazione, Regione e Comune, che non mancherà anche quest’anno di richiamare l’attenzione dei tantissimi appassionati di questa disciplina bissando e se possibile superando il successo dello scorso anno. Una grande festa dello sport, dunque, che dopo la drammatica alluvione di maggio diventa pure un segnale di fiducia e ripartenza. E per l’Emilia-Romagna è tutta una straordinaria occasione di visibilità e promozione del territorio. Anche lo sport può dare una grossa mano per ripartire e sono certo che lo farà".

"Per il secondo anno consecutivo la Città Metropolitana di Bologna ospita la Coppa Davis che ci consentirà di assistere ad altri appassionanti match – le parole di Roberta Li Calzi, assessora sport e bilancio del Comune –. Un grande evento che nel 2022 ha visto la partecipazione complessiva di oltre 20mila persone e che siamo certi avrà una grande risposta della città anche questa volta". Il 12 settembre, in piazza Maggiore, verrà allestito poi un campo da tennis a disposizione dei ragazzi e delle ragazze delle scuole tennis.

Tutti i partecipanti saranno invitati ad assistere all’incontro in programma nel pomeriggio e, dal giorno successivo, sempre in piazza verranno coinvolti gli allievi e le allieve degli istituti scolastici bolognesi. Davanti alla Unipol Arena, infine, ci sarà un campo a disposizione delle scuole tennis dei circoli di Casalecchio e Bologna.