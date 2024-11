La coppia di Youtuber. Ninna e Matti

Ninna e Matti, la coppia di Youtuber seguitissima dai bambini, arrivano a Bologna. Doppio spettacolo dal vivo oggi (alle 15 e alle 18) al Teatro EuropAuditorium con il duo che, dopo il successo del primo tour, torna nei teatri con uno spettacolo family friendly. La celebre coppia di webstar (nella foto), accompagnata da dieci performers e ballerini, regalerà nuove emozioni con uno show in cui non mancheranno scherzi, piccoli imprevisti e momenti indimenticabili. Le risate sono assicurate per grandi e piccini in compagnia di Ninna, Matti, Samantha, Pippo e tutti i loro amici. Con oltre due milioni di iscritti al canale YouTube, oltre un milione di follower su TikTok e 224mila seguaci su Instagram, Ninna e Matti amano condividere, attraverso coinvolgenti video, le loro pazze avventure, dando vita a delle miniserie. Biglietti su Vivaticket e Ticketone, per informazioni: info@teatroeuropa.it.