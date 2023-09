La coppia in fabbrica: "Non vediamo più il futuro"

Le speranze di un futuro si affievoliscono ogni giorno che passa. Per Giovanni Gianfelice e Samira Chouri, una delle venti coppie che lavora alla Marelli di Crevalcore, nel Bolognese, si va concretizzando lo scenario peggiore. Ritrovarsi senza entrambi gli stipendi e due figlie di 11 e 13 anni da mantenere.

Nei giorni scorsi, dopo il tavolo in Regione, l’azienda ha confermato la volontà di proseguire con la chiusura. Come avete preso questa notizia?

"Molto male. Da parte nostra c’è un grosso rammarico perché se prima potevamo sperare di continuare a lavorare in questo stabilimento, ora le probabilità sono scese drasticamente. Siamo sconfortati, dopo la sospensione dei licenziamenti ci avevamo sperato, ma adesso è tutto più nitido. Tutto quello che finora non avevamo capito è diventato chiaro. È come se si stesse materializzando una fine".

Le vostre figlie sanno che cosa sta succedendo? Come hanno reagito?

"Sì, lo sanno. Nonostante questo, cerchiamo di farglielo pesare il meno possibile perché non è giusto che paghino le conseguenze. Non vogliamo che questo disagio piombi su di loro, sulla loro crescita e serenità. Le decisioni aziendali sono state prese da persone che non hanno scrupoli, che pensano solo ai loro interessi senza la minima attenzione alle persone che in questo stabilimento ci lavorano. Proviamo in ogni modo a tenere le nostre figlie fuori da tutto questo".

Avete paura per il futuro?

"Noi non abbiamo un futuro, non lo vediamo più. E questo vale per gli altri lavoratori: siamo a un bivio, se finisce per noi, può finire per tutti. Tutto questo sì, fa paura. Abbiamo un mutuo da pagare, bollette, per non parlare delle spese della vita quotidiana. E in questa situazione non sappiamo proprio come fare".

Qualora vi fosse offerto di spostarvi in un altro stabilimento Marelli, cosa pensate di fare? "Noi valutiamo qualsiasi cosa pur di portare avanti la nostra famiglia. Vista la situazione, dobbiamo pensare al male minore, ma continuando a mettere le nostre figlie davanti a tutto. Siamo disponibili a un trasferimento, ma la nostra priorità è sempre la stessa: rimanere dove siamo adesso. Le bambine sono nate e cresciute qui, non vorrebbero andare via. In una settimana dovremmo cambiare tutto e trasferirci? Se la chiusura, come pensiamo, diventerà definitiva, valuteremo anche altre aziende del territorio pur di rimanere qui".