La corruzione ha sporcato i Mondiali di calcio in nome dei grandi profitti economici

Perché il gioco pulito è importante nello sport? Rispettare le regole e gli avversari è parte integrante delle competizioni sportive, altrimenti si perderebbe lo spirito originario dello sport. Allora, perché vengono infrante le regole? Per ottenere gloria, successo e denaro. Purtroppo, anche grandi società sportive o nazioni si sono rese protagoniste di episodi di corruzione. Un esempio è la Russia, dove gli atleti hanno utilizzato il doping alle Olimpiadi; oppure il Qatar che, nei Mondiali di calcio 2022, ha operato affinché il torneo si svolgesse in casa loro. Ma, esattamente, cos’è successo? Il Qatar ha convinto la Fifa a svolgere i Mondiali di calcio nel proprio Paese per ottenere profitti economici. Tutto ciò non è assolutamente passato inosservato, anche perché molti lavoratori sono morti per permetterci di guardare le partite e sono state sprecate tantissime risorse energetiche. Inoltre, il Qatar è un Paese conosciuto per violare diversi diritti umani. Cosa ne pensiamo noi, autori di questo articolo? Siamo rimasti delusi dal fatto che molte irregolarità hanno segnato questi Mondiali di calcio, e non li guarderemo se in futuro dovesse verificarsi qualcosa di simile.