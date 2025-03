La corsa alla segreteria Pd Morotti, Badiali e Bernagozzi. Le donne democratiche si sfilano

Il rimescolamento di carte generato dalle dichiarazioni di Irene Priolo, hanno acceso la corsa al congresso Pd. In pratica, l’assessore regionale ha sollevato perplessità sui nomi attualmente in campo, ovvero Federica Mazzoni, segretaria uscente, dell’area che fa capo a Elly Schlein, e Matteo Meogrossi, più vicino all’area di Andrea De Maria. L’indiscrezione era che, nel caso di mancato accordo unitario fra le due ’anime’ del partito – il patto potrebbe essere Luigi Tosiani (area Bonaccini) al regionale e Mazzoni (area Schlein) al provinciale – potesse essere, a sorpresa, un’altra donna. Cinque i nomi potenzialmente in campo.

"Non ho niente da dichiarare su questo argomento": è lapidaria Giorgia De Giacomi, capogruppo dem a palazzo D’Accursio, sempre di area De Maria. Il suo è uno dei quattro nomi emersi ieri, tutte donne, appunto, e tutte in rampa di lancio. Al cronista che le chiede se sia una smentita della possibilità di correre al congresso, però, De Giacomi usa la stessa formula: "Niente da dichiarare". Giudicherà il lettore. La prima cittadina di Budrio, Debora Badiali, ribadisce "di aver preso un impegno con i miei cittadini, e so di dover dare il 100 per cento. Quello di segretaria di federazione, invece, è un ruolo che non può essere certo fatto nei ritagli di tempo". Cogliamo Badiali mentre controlla un argine del fiume: "Come può capire adesso ci sono problemi più grossi da affrontare", vista l’allerta meteo di ieri sera.

In prima linea per gestire un’eventuale situazione d’emergenza anche Claudia Muzic, sindaca di Argelato, un nome che, fanno sapere nel suo entourage, non è mai stato in campo, né lo sarà, nella partita per la leadership bolognese.

Alice Morotti, ex segretaria di Casalecchio, si sfila dalla competizione: "Il mio nome non ha senso di esistere". "C’è un tema politico e uno personale – osserva Morotti –. Dopo questa fase, sono convinta ci voglia una persona veramente capace di mettere mano al partito. Ci sono tanti aspetti da migliorare, dalla gestione economica e organizzativa, ai risultati non buoni delle amministrative nell’hinterland. Quindi: il cambiamento rispetto all’attuale guida è necessario, ma io non sono la persona giusta e la discussione va affrontata nelle sedi giuste". La ragione più personale per dire ’no’ a un’eventuale candidatura, invece, è che "non ho né il tempo né la possibilità. E stavolta non ci si può improvvisare". Anche perché il ruolo, e Mazzoni lo sa bene, ha onori ma altrettanti oneri, in un partito che, anche se soprattutto a livello nazionale, ha triturato un segretario dopo l’altro. E, comunque, nessuno ha voglia di bruciarsi.

Si sfila anche Giulia Bernagozzi, consigliera e coordinatrice della Conferenza delle donne, che ne fa innanzitutto una questione di metodo. "Candidarmi? No, non ci ho mai pensato. Al ruolo di segretario non ci si candida e, tantomeno, ci si candida contro qualcuna o qualcuno. È un ruolo talmente importante per la nostra comunità che non bastano le proprie ambizioni personali, che anzi andrebbero messe in secondo piano, ma occorre una convergenza di volontà nel portare avanti un progetto comune partendo proprio dalla base". Neanche Bernagozzi, dunque, sarebbe in gioco. Ma la Federazione ha bisogno di rinnovamento? "Di per sé è un concetto astratto, il partito bolognese ma di unità e di una figura che sia in grado davvero di perseguirla e realizzarla senza ipocrisie né ambiguità. Basta con il ’ma anche’, un modo di fare politica vecchio e stantio. Una volta prese le decisioni, le iscritte e gli iscritti del nostro partito hanno necessità che vengano portate avanti con chiarezza e determinazione".

Andrea Bonzi