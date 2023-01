La corsa della chirurgia "L’attività ora supera i livelli pre-Covid"

di Donatella Barbetta

"La chirurgia al Maggiore ha superato l’attività del 2019, epoca pre Covid. Lo scorso anno siamo arrivati al 105%, quindi l’offerta è aumentata, in particolare per l’ortopedia, perché la stragrande maggioranza della traumatologia viene svolta qui".

Sono i conti di Paolo Bordon, direttore generale dell’Ausl. Il manager allarga l’osservatorio: "Abbiamo recuperato il 100% a San Giovanni in Persiceto e a Bazzano e siamo vicino al recupero totale anche sul Bellaria. Questi dati sono di soddisfazione per la nostra Azienda e dimostrano il grande lavoro svolto dagli operatori – prosegue il dg –. A Bentivoglio siamo sulla strada giusta, perché siamo al 90%, ricordo che il target fissato dalla Regione è l’80% per le liste del 2020 e del 2021. E nei primi sei mesi del 2023 puntiamo sul recupero anche dell’attività chirurgica ambulatoriale. A Vergato sono previste sedute per 18 ore alla settimana".

Dalla voce di Bordon passiamo a quella di Alba Riccheo, 60 anni, direttrice facente funzione dell’unità operativa complessa Governo dei blocchi operatori e anestesia sud dell’Ausl, ossia coordinatrice dell’attività chirurgica del Maggiore, compresa la Maternità, e degli ospedali di Bazzano e Porretta. "Gli interventi effettuati al Maggiore in un giorno? Sono circa 40 – risponde –, siamo arrivati a questi numeri da quando, alla fine del 2021 è partita la rincorsa, già avviata sulle le liste d’attesa, per allinearci all’aumento dei casi di traumatologia ortopedica e di politrauma". Alla traumatologia, infatti, è stata dedicata una sala in più e le ore settimali a disposizione da 370 sono salite a 402. Riccheo è al timone di un blocco operatorio distribuito su due piani. "Il primo è nel piano atrio, vicino al Pronto soccorso, non dimentichiamo che siamo un trauma center, e c’è un ascensore riservato ai pazienti che arrivano in eliambulanza. L’altro blocco, collegato al primo, è al secondo piano, dove sono presenti anche le piattaforme robotiche. Per un totale di 12 sale", precisa l’anestesista. Un sostegno importante arriva dal sistema informatico. "In ogni sala abbiamo un computer in cui si possono controllare, contemporaneamente, gli interventi eseguiti dalla varie équipe al lavoro, io ne ho anche uno a casa e così seguo l’attività. Il mio lavoro, infatti, prevede anche di tenere sempre una sala libera per le urgenze – osserva l’anestesista – e per le priorità abbiamo un coordinamento tra gli anestesisti, che fanno un triage sulle urgenze, e si confrontano anche con i chirurghi, ma la scelta finale da noi è affidata agli anestesisti che coordino".

E da donna, Riccheo ammette che sta provando "ad aggiungere un pizzico di empatia in più, ora chiunque dei miei ragazzi, anche in altre strutture, abbia bisogno di un consiglio, può chiamare a qualsiasi ora il blocco operatorio. E anche la nostra chat interna ci ha unito ancora di più, posso dire che ci sentiamo una grande famiglia e queste attenzioni ci permettono di lavorare in modo più spedito".