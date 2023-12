La Corte dei conti indaga sul credito cancellato

Ancora sotto la lente i conti del Comune di Crevalcore. Dopo i pareri negativi riguardo al bilancio consuntivo di maggio da parte del revisore dei conti, ora la Corte dei Conti ha trasmesso alla competente Procura contabile gli atti di un procedimento relativo ad un vecchio accordo transattivo del 2009 con Sorgeaqua Srl, gestore del servizio idrico integrato, giudicato illegittimamente adottato.

"Secondo i giudici della Corte dei Conti – spiegano gli esponenti di Fratelli d’Italia Diego Baccilieri, consigliere metropolitano, ed il consigliere comunale Giancarlo Balboni che attaccano l’amministrazione comunale – il Comune di Crevalcore ha fatto un accordo transattivo ritenendo che il credito oggetto di transazione, di oltre 100.000 euro, fosse stato prescritto. E quindi non dovesse essere compensato contabilmente. Ma è stata rilevata l’assenza di un obbligo in capo al Comune di Crevalcore. Dunque si prospetta un presunto danno erariale".

In sostanza, la Corte dei Conti, analizzando i numeri del Comune, ha approfondito un residuo attivo di circa 100.000 euro: i soldi che doveva avere Crevalcore da Sorgeaqua. Ma che non sono stati incassati dal Comune perché Sorgeaqua vantava un credito a sua volta, di circa 100.000 euro; quindi è stata fatta una compensazione perché il Comune ha ritenuto credito e debito prescritti. Tuttavia la Corte dei Conti ha rilevato invece che il credito vantato da Sorgeaqua non è prescritto; pertanto Crevalcore sarebbe creditore ancora di circa 100.000 euro. Soldi a cui ha rinunciato.

Non si fa aspettare la replica del sindaco Marco Martelli (nella foto sopra). "Mi pare – afferma il primo cittadino – sia iniziata la campagna elettorale. Ma se FdI si aggrappa ad una vicenda del 2009 vuol dire che è a corto di argomenti. La Corte dei Conti ci ha scritto, e ritengo non potesse fare altrimenti trattandosi di una vicenda che risale al 2009 legata al rifacimento della pavimentazione e dei sottoservizi di via Matteotti. Nel documento della Corte dei Conti non si parla di danno all’erario, ma si contesta la procedura transattiva avviata dal Comune, dal momento che non è stato ritenuto lo strumento più corretto per dirimere la questione, in quanto sia il debito che il credito del Comune erano oramai prescritti. Il Comune di Crevalcore non ha per questo sborsato un centesimo in più del dovuto".

Pier Luigi Trombetta