La Costituzione, bella come una poesia

Stasera al Teatro Dehon salirà sul palco il giornalista Luca Sommi con il suo monologo ’Viva la Costituzione. Perché amarla e difenderla’. Un argomento quanto mai attuale, visto che i principi che la governano sono ogni giorno sotto attacco, in modo più o meno evidente. "È scritta come una poesia ma è rigorosa, non ammette che la si contraddica. Considera tutti i cittadini e le cittadine uguali e la legge deve essere uguale per tutti. La Costituzione – dice Luca Sommi – non va rivista, va semplicemente applicata e difesa".