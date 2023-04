La Costituzione illustrata dagli studenti distribuita in tutte le scuole medie di Sasso

Una Costituzione repubblicana illustrata coi disegni degli alunni e arricchita da notizie storiche su Sasso Marconi e dall’elenco degli amministratori che hanno guidato la cittadina della media valle del Reno dal secondo dopoguerra ad oggi. E’ il libretto realizzato dal Comune di Sasso distribuito l’altra mattina a tutti gli alunni delle scuole medie in occasione del 75esimo anniversario della Costituzione italiana. La legge fondamentale della Repubblica italiana entrava in vigore il 1 gennaio 1948 e proprio in coincidenza con questa scadenza l’amministrazione comunale di Sasso ha realizzato una pubblicazione che contiene prima di tutto il testo aggiornato della Costituzione. Ad intervallare gli articoli e ad illustrare tutto il testo sono stati gli alunni della scuola media Galileo Galilei i quali, in accordo con l’Istituto comprensivo del capoluogo, hanno partecipato attivamente al progetto, dando forma alla loro idea di Costituzione attraverso una serie di illustrazioni, che sono state inserite nella pubblicazione a corredo degli articoli.

"L’abbiamo concepito come un ‘vademecum’ rivolto ai cittadini di domani che in questo modo non solo potranno avere sempre sottomano il testo ma anche lavorare a fondo sui principi che sono alla base della carta costituzionale. Gli autori dei disegni, che oggi sono studenti di terza media, hanno ricevuto copia del lavoro al quale hanno partecipato dalle mani del vicesindaco Luciano Russo (nella foto). Oltre al frutto del lavoro degli studenti sui valori di base della democrazia e del suo funzionamento, l’opuscolo è stato arricchito da notizie relative alla realtà locale. Alcune pagine infatti contengono note di storia di Sasso e anche il ricordo degli amministratori che nelle diverse vesti: sindaci, consiglieri e assessori, hanno guidato l’amministrazione locale dal 1945.