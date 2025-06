La Costituzione in regalo ai giovani

La sindaca di Lizzano in Belvedere, Barbara Franchi, ha consegnato la Costituzione italiana a 31 giovani del territorio. La cerimonia in consiglio comunale il 2 giugno, festa della Repubblica. A raccontare la storia della Carta e di coloro che contribuirono alla sua stesura è stata Maddalena Filippi, ex magistrato. Filippi ha ripercorso i lavori della ‘Commissione dei 75’ che, in seno all’assemblea costituente, plasmò i principi fondanti della nascente democrazia italiana e di cui fece parte un giovane Giuseppe Dossetti, al tempo vice segretario della democrazia cristiana. I destinatari dell’iniziativa sono stati i neo maggiorenni del Comune. "La Costituzione non è un monumento da ammirare – ha detto la sindaca – ma uno strumento da usare. Leggetela, sfidatela, se serve, ma fatela vivere. Questa costituzione è la vostra bussola. Usatela per navigare ma anche per cambiare rotta. Buon viaggio nella vostra vita".

f. m.