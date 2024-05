La Costituzione raccontata dal Teatro Camelot

Approda oggi sul palco del teatro comunale di Sasso Marconi la prima ed unica compagnia teatrale in Italia composta da attori e disabili. E’ il Teatro di Camelot, bolognese, che dopo un lungo periodo di assenza per pandemia porta in scena oggi alle 21 lo spettacolo Siamo uomini o caporali? Raccontiamo la Costituzione italiana a teatro. Un racconto ironico e divertente, incentrato sui primi articoli della carta costituzionale, che delineano i principi fondamentali su cui è fondata la Repubblica italiana. Duplice l’obiettivo dichiarato: divertire il pubblico e offrire al tempo stesso spunti di riflessione sui principi sanciti dai padri costituenti e sulla loro applicazione nella vita di tutti i giorni.

"Il ritorno sulle scene con questo nuovo spettacolo è un momento particolarmente atteso dalla nostra formazione, nata nel 2000 come compagnia integrata, in cui attori con e senza disabilità contribuiscono all’attività artistica -spiegano a Camelot- Questo è un progetto avviato nel 2023, in occasione dei 75 anni della Costituzione, che ora viene portato in scena con un aggiornamento di contenuti e linguaggi in chiave contemporanea". La regia è di Alberto Canepa (fondatore della compagnia) e le musiche dal vivo di Mattia Elmi in arte Musiak. I testi sono scritti da Alberto Canepa e dagli attori Elisa Caldironi e Federico Feliziani. "Uno spettacolo in cui ad essere protagonista è la persona, con le sue caratteristiche, le sue imperfezioni e i suoi linguaggi che, uniti a quelli di altri, costruiscono la narrazione con cui affrontare tematiche civili e sociali" aggiunge Elisa Caldironi, attrice e co-fondatrice del Teatro di Camelot. Biglietteria anche alla libreria Giardino segreto.