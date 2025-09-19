La Costituzione siamo noi: "L’anima della democrazia"

Vincere
CronacaLa Costituzione siamo noi: "L’anima della democrazia"
19 set 2025
REDAZIONE BOLOGNA
Oggi in Salaborsa Saudino, creatore di Barbasophia, racconta l’ultimo volume.

Per approfondire:

"La costituzione è l’anima, il soffio vitale che permette ai cittadini italiani di respirare bene, ovvero di vivere insieme nel modo giusto, nel rispetto; per questo è utile conoscerla". All’attualità e alla bellezza della Costituzione è dedicato La costituzione siamo noi (Piemme), il libro di Matteo Saudino che oggi presenterà il volume oggi alle 18 in Salaborsa, per Le voci dei libri. Perché la Costituzione italiana è l’anima della nostra democrazia è il sottotitolo del libro che l’autore presenterà con Emanuela Giampaoli. Saudino, che da vent’anni insegna Storia e filosofia nei licei torinesi, ha fatto della divulgazione una piccola missione. É infatti ideatore e autore di BarbaSophia, canale Youtube con oltre 350mila iscritti e 60 milioni di visualizzazioni e porta in giro per l’Italia spettacoli teatrali e seminari di filosofia.

Ciò che rende la Costituzione italiana la più bella al mondo – si racconta nel volume – è proprio la sua anima democratica, che dà a tutti la stessa dignità e permette a ciascuno di realizzarsi. Valori fondamentali come l’uguaglianza e la solidarietà, la valorizzazione delle diversità e la difesa delle libertà, il lavoro e l’accoglienza, ne costituiscono testa, busto e braccia. E le sue gambe corrono verso un orizzonte di pace.

Saudino accompagna i lettori di ogni età in un viaggio attraverso gli articoli più significativi della Costituzione, per ricordarci i pilastri su cui si basa la nostra democrazia e spronarci a prendercene cura e attuarla, sempre. Con una convinzione, come si legge nelle prime pagine che affondano nel mito di Prometeo: che la politica è un dono divino. Un motivo in più per coltivarla e non darla per scontato.

re. cro.

© Riproduzione riservata

