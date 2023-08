La creatività è senza confini Dalle Torri le mostre volano lontano

Bologna chiama Italia, Italia chiama estero. Sotto le Due Torri ci sono alcune realtà legate all’arte contemporanea che alla propria città hanno sempre offerto molto in quanto a proposta culturale. Parliamo della Galleria d’Arte Maggiore e di Ono Arte, le quali, nonostante differiscano per storia e portata, sono cariche di interessanti novità che riguardano perlopiù esperienze professionali in Italia e all’estero. Si parte dalla Galleria d’Arte Maggiore, fresca di apertura di una nuova sede all’interno del prestigioso hotel Sina Bernini Bristol in piazza Barberini a Roma. "Abbiamo deciso di aprire nella capitale – spiega la direttrice Alessia Calarota – poiché vi è molto fermento. Il nostro vuole essere un ‘open space’ usufruibile 7 giorni su 7". Fino a novembre, la hall dell’hotel ospiterà l’opera di Arman ‘La Grande Rampante’ del ‘99, una scultura composta da un accumulazione di Ferrari F40 in bronzo, tratta dal monumento omonimo realizzato nello stesso anno dall’artista francese, e ancora oggi situato davanti all’ingresso dell’autodromo ‘Enzo e Dino Ferrari’. Si tratta dell’unico monumento e dell’unica opera d’arte autorizzata dalla Ferrari, per la quale la nota casa automobilistica "ha eccezionalmente concesso il rosso originale". Tuttavia, nota è la tendenza di Galleria d’Arte Maggiore ad evadere oltre i confini nazionali. Infatti, recentemente si è conclusa la seconda edizione di ‘Night-fall Paris’ – un concept gastronomico ideato da Thomas Hug, direttore di artgenève – durante la quale lo chef stellato Guy Martin ha creato un piatto ispirato alle opere di un’artista della ’scuderia’ Maggiore: Claudine Drai.

Invece, la Ono arte di Vittoria Mainoldi e Maurizio Guidoni è una galleria più giovane e specializzata in fotografia. "La novità più importante – spiega Mainoldi – è che ci siamo trasferiti da via Urbana a via d’Azeglio 27, con due sale espositive che però apriamo solo su appuntamento, perché ormai il nostro lavoro si è focalizzato al 90% sull’organizzazione di mostre per musei o altri enti, sia in Italia che all’estero". A proposito di estero, i due galleristi a breve ’riporteranno a casa’ una mostra dedicata a Masayoshi Sukita – fotografo che per tanti anni ha immortalato David Bowie – aperta fino a fine gennaio 2023 alla Kulturhuset Stadsteatern di Stoccolma. Tuttavia, Ono è molto attiva anche in Italia. "Poco tempo fa abbiamo inaugurato una mostra a Terni – precisa Vittoria Mainoldi – dedicata a Steve Schapiro, uno dei più grandi fotografi americani scomparso l’anno scorso. Inoltre – conclude – il 25 luglio abbiamo aperto una mostra a Maiori dedicata ad Hipgnosis, lo studio grafico inglese che ha realizzato le copertine degli album più famosi della storia della musica ed in particolare quelle dei Pink Floyd. Poi, a settembre, inaugureremo una mostra su Lee Miller a Stupinigi".

Manuela Valentini