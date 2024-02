La creatività si mette in mostra

È stato assegnato Il Premio Rotary Arte Fiera 2024 all’Installazione più creativa presentata ad Arte Fiera. La giuria di qualità composta da Gloria Bartoli, Silvia Evangelisti, Silvia Grandi, Bruna Roccasalva ed Andrea Zarabini ha premiato la Galleria Zero di Milano "per la coerenza delle scelte espositive, l’eleganza dell’allestimento e l’attenzione alla godibilità".

Per la prima volta i premi speciali all’artista, Rotaract e Premio Andrea Sapone vengono disgiunti dal Premio Rotary Arte Fiera: "La giuria conferisce i premi all’artista al giovane Daniele Di Girolamo (proposto dalla Galleria Traffic) per aver ideato un’installazione elettro-cinetica che simboleggia in una danza tra due cardi contrapposti la complessità delle relazione umane".

Il riconoscimento e i premi in denaro saranno consegnati alla galleria vincitrice e all’artista oggi alle 18 in occasione della cerimonia Rotary in Arte Fiera. Grande la soddisfazione del curatore del premio Domenico Lo Bianco, per la giuria di alta qualità. Il 12esimo Premio Rotary al 50° di Arte Fiera, accompagna da un quarto del suo percorso la Fiera d’Arte più longeva d’Italia, ponendo sempre l’accento sui giovani. Il premio non è destinato a una acquisizione e ha il solo scopo di favorire la diffusione della cultura dell’arte fra i giovani e divulgare i principi del Rotary sulla fratellanza fra le genti.