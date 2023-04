La Crif cresce ancora e si prepara per altre duecento assunzioni

Pioggia di assunzioni in Crif nell’anno in corso dopo gli oltre mille nuovi ingressi nel 2022. Continua incessante la crescita dell’azienda leader globale in sistemi di informazioni creditizie, che a poche settimane dall’inaugurazione dell’incubatore di start-up "Boom" ad Osteria Grande, annuncia anche l’assunzione di 200 persone in Italia nel 2023. Un piano di crescita, evidenzia Crif, "figlio di un modello di impresa vincente che sceglie di mettere il benessere dei dipendenti al centro", e proprio in questo senso è recentemente stata conferita la certificazione internazionale "Great Place to Work" per le società Crif del gruppo in Italia, Austria e India.

Crif dunque si prepara nel 2023 a bissare un 2022 all’insegna dei grandi numeri sul fronte delle assunzioni. Nell’anno concluso quattro mesi fa, infatti, la società nata a Bologna a fine anni ’80 ha portato a termine oltre mille assunzioni in 12 mesi, in diverse aree aziendali.

Riguardo invece alle figure che saranno ricercate maggiormente in Italia nel 2023, il mirino verrà puntato principalmente in ambito informatico e finanziario: Business Analyst, Project Manager, Financial Controller, IT Devops. Developer Java, Java Architect, System engineer, cloud engineer solo per citarne alcuni.

"Come evidenziato nel nostro ultimo Corporate Social Responsibility Report, Crif promuove progetti e servizi che rispondono a diverse esigenze. Per noi è importante esser stati certificati Great Place to Work e attestare l’impegno di Crif nel creare un ambiente di lavoro di qualità che pone le persone al centro, con una cultura aziendale basata sull’apprendimento costante, sulla sperimentazione e sull’innovazione. Continueremo a lavorare per valorizzare le persone che fanno parte della community Crif e garantire elevati standard di qualità, professionalità e competenza", è stato il commento di Loretta Chiusoli, HR Director di Crif.

Il riconoscimento arrivato dal Great Place to Work Institute, società di consulenza riconosciuta a livello internazionale specializzata nell’analisi del clima aziendale e nel suo miglioramento, si rifà ad un’indagine basata sui riscontri dei dipendenti che hanno espresso il proprio parere su ciò che riguarda il clima aziendale prendendo in considerazione cinque dimensioni principali: Credibilità, Rispetto, Collaborazione, Equità e Orgoglio. In particolare in questi anni l’azienda bolognese che investe ormai da anni nel territorio di Castel San Pietro ha messo in campo iniziative in favore e supporto dei propri dipendenti in ambiti che vanno dalla promozione alla salute alla flessibilità lavorativa, dai servizi alla persona al supporto alla genitorialità.

Claudio Bolognesi